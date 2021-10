L’Ajuntament de Girona i l’Associació Hostaleria Turisme i Restauració Girona impulsen aquesta tardor la segona edició de la campanya de tiquets regal per donar suport i incentivar la reserva d’estades en allotjaments i àpats als establiments de restauració de la ciutat. La decisió s’ha pres després de constatar l’èxit que va tenir la primera edició de la iniciativa, que es va portar a terme el passat mes de juliol. Les dates de la nova campanya tindran lloc del 12 al 14 de novembre.

Així doncs, seguint el mateix funcionament, els negocis hotelers participants a la iniciativa entregaran a qui s’hi allotgi les nits del 12 el 13 o el 14 de novembre, un val de 25 euros per bescanviar en un dels restaurants adherits a la proposta durant aquells tres dies. Hi ha un total de 200 tiquets regal, que es lliuraran fins a fi d’existències. Per optar a la promoció, la reserva de l’estada ha de ser directa a l’hotel escollit.

“Tant des de l’Ajuntament com des del sector vam quedar satisfets amb els resultats de la primera campanya, i per això ara la repetim. Estem en un context de progressiva millora de l’economia i de reactivació de l’activitat a la ciutat, però hem de consolidar aquesta tendència perquè tant el turisme com el comerç i la restauració són peces clau per garantir el dinamisme i la creació d’ocupació. Per això amb aquesta segona edició de la campanya mantenim la col·laboració entre sector públic i privat amb l’objectiu comú de la recuperació econòmica, i més ara que ja estan desapareixent totes les restriccions”, ha subratllat la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

Per la seva banda, el president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, ha assegurat que “un cop més, amb accions de col·laboració publicoprivada com aquesta, el sector veu la recuperació més a prop, gràcies també a la tasca de promoció que Girona ja ha vingut realitzant aquests darrers anys”.

L’acció promocional s’emmarca en la iniciativa de l’Ajuntament de Girona “Regala Girona”, una campanya que va néixer a finals de l’any passat per donar visibilitat al teixit comercial gironí i reactivar econòmicament el sector del comerç, el turisme i de la restauració. Amb aquesta campanya es vol ajudar a situar de nou la ciutat en el mapa turístic, i reforçar-ne la imatge de destinació sostenible, responsable i de qualitat, amb els valors de proximitat i autenticitat com a elements principals a destacar.