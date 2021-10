El sostre d'un magatzem del sector del pont de la Barca de Girona s'ha esfondrat aquest matí.

Els efectius d'emergències s'han desplaçat fins al lloc i no hi han trobat ningú a dins.

El succés s'ha desencadenat cap a un quart de nou del matí al número 2 del carrer del pont de la Barca, annex a un antic prostíbul.

Els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions i en arribar han comprovat que havia cedit tot el sostre del magatzem, que és d'una planta. Han fet recerca i no han localitzat ningú a l'interior.

Cap a quarts de deu també s'han desplaçat a la zona tècnics municipals que han de certificar l'estat de l'edifici i si caldrà tirar-lo a terra després que s'hagi esfondrat el sostre.

A banda, també hi estan treballant tècnics de les companyies de llum i gas, que han de fer comprovacions per mirar que no hi hagi cap fuita.