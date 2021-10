La secció quarta de l’Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys de presó un jove de 21 anys per abusar sexualment de la seva parella menor d’edat, que llavors tenia 15 anys, a Girona.

El condemnat s’enfrontava fins a 13 anys de presó perquè les acusacions -fiscalia i acusació particular- també el feien responsable d’un delicte de maltractament psíquic i d’amenaces continuades, que segons el tribunal no s’han pogut demostrar perquè no en van fer cap pregunta a la víctima sobre aquests fets perquè ho expliqués durant el judici.

Els fets que el tribunal ha considerat provats s’emmarquen en un episodi que va tenir lloc el 15 de desembre de 2017 entre l’acusat i la víctima, que havien sigut parella entre 2016 i 2017. Uns dies abans del dia dels fets, l’acusat va enviar missatges pel mòbil per citar-la a «l’ou», una zona de Girona boscosa, per tal de tenir relacions sexuals. Els missatges també contenien múltiples insults amb intenció de menysprear-la, subratlla la sentència. «També la pressionava per poder consumar les relacions sexuals», afegeix.

«Tot i que en tot moment la víctima es negava a mantenir les relacions, enviant-li missatges on li deia que no volia fer-ho, i que cediria perquè la tenia amenaçada, l’acusat li deia que ho havia de fer i que li era indiferent el que ella opinés».

El dia dels fets van trobar-se cap a les cinc de la tarda i allí la noia va repetir-li que no volia tenir relacions, i tot i això l’acusat va abusar sexualment d’ella.

Ni amenaces ni pressions

Les acusacions demanaven que l’acusat fos condemnat també pels delictes de maltractament psicològic habitual i d’un delicte continuat d’amenaces en l’àmbit de la violència de gènere. La seva tesi és que la víctima vivia amenaçada per l’acusat, ja que els pares d’ella li havien prohibit la relació. El processat se’n beneficiava fent-li xantatge dient a la víctima que els explicaria que encara mantenien contacte si no feia el que ell volia. Ho corrobora, segons les acusacions, una llarga llista de missatges de mòbil enviats entre l’acusat i la víctima, entre els quals es llegeix insults com ara puta, zorra, tonta o gilipollas dirigits a la noia.

El tribunal de la secció quarta, però, no considera acreditades ni les amenaces ni el maltractament psicològic, perquè durant el judici cap de les acusacions va preguntar a la víctima i a l’acusat (només va respondre a les preguntes del seu advocat) sobre aquests incidents. «Les acusacions han obviat completament preguntar si després de l’incident a l’ou va rebre missatges amenaçadors, tal com consta a la transcripció de la missatgeria», diu la sentència, i subratlla que «no és suficient que apareguin documentalment, sinó que s’ha d’introduir al plenari». En aquest sentit assenyala que l’interrogatori de la víctima es va centrar en acreditar la inexistència de consentiment de l’episodi del dia 15, i que ningú va preguntar quant temps feia que es produïa un comportament abusiu, ni en què consistia, ni com es va doblegar la seva voluntat. «Només comptem amb missatgeria de contingut indesitjable sense conèixer l’efecte que ha pogut tenir en el receptor», sosté la sentència, que no és ferma.

L’acusat s’enfrontava a un delicte d’abús sexual continuat, però el tribunal tampoc ha considerat acreditat que els abusos fossin continuats en el temps: «No s’ha concretat mínimament les trobades sexuals». L’acusat està en presó provisional per una altra condemna.