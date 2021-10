Fort ensurt ahir el matí al barri de Fontajau de Girona. El sostre d’un magatzem d’un antic prostíbul, situat a tocar del pont de la Barca, es va esfondrar. La nau, que es troba annexa a l’edifici principal del club, va quedar gairebé del tot destrossada. Malgrat la pluja de runa a l’interior del magatzem, no es van haver de lamentar ferits, ja que en el moment dels fets no hi havia ningú en aquell espai.

Tot i això, en el pis superior hi ha com una espècie de balcó amb roba estesa i els efectius de rescat van témer que podia haver-hi algú i per això, van fer recerca a tot l’interior de la nau que estava plena de runes. Finalment, no es va localitzar a ningú i només es van haver de lamentar danys.

Llicència caducada

Aquest local, anomenat Club Pandora, en l’actualitat no té activitat, segons van assegurar ahir fonts de l’ajuntament de Girona. A banda, els seus propietaris tenen aquests moments la llicència caducada, és a dir, no l’han renovat ni actualitzat. Anys enrere, aquest local es deia Iris, també havia funcionat com a prostíbul i ha anat canviant de nom.

En el cas del succés d’ahir, l’esfondrament no va afectar l’edifici principal on hi ha el local nocturn, sinó a la nau que hi ha al mateix número 2 del carrer del pont de la Barca. Els fets es van desencadenar cap a un quart de nou i els Bombers s’hi van desplaçar amb quatre dotacions terrestres. De seguida van veure el col·lapse del magatzem, que va patir destrosses per un espai de 45 metres lineals. De fet, l’espai ahir estava ple de runa i la majoria feta a miques per la caiguda del sostre de la planta baixa, que va cedir per causes que encara es desconeixen.

Zona abalisada

Els Bombers arran de l’estat de l’edifici van balisar la zona a l’espera que els serveis municipals acabin de decidir què se’n fa o si cal enderrocar-lo, ja que presentava un aspecte molt ruinós.

A dos quarts de deu del matí van arribar a la zona els tècnics municipals que són els que hauran de certificar l’estat de l’edifici.

A banda, també hi van estar treballant tècnics de les companyies encarregades del llum i del gas, que van haver de fer comprovacions per mirar que no hi hagués cap fuita d’aquests subministraments, un aspecte que es va descartar.