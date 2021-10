Una desena de persones s'han concentrat davant de l'Ajuntament de Salt (Gironès) per reclamar comptadors socials per l'aigua per a 27 famílies vulnerables que viuen en pisos ocupats al municipi. Els afectats han presentat instàncies i des del sindicat d'Habitatge de Salt asseguren que no han ocupat els habitatges per «plaer» sinó per «necessitat». També diuen voler pagar els subministraments, però que l'Ajuntament no els posa facilitats. És el cas de la Henda Trawally, que té cinc fills i està divorciada. «He buscat pis, però no ho he aconseguit i com que no tenia alternativa, he ocupat un pis», explica. Des de l'Ajuntament diuen que estudiaran «cas per cas» i recorden que en els últims dos anys n'han instal·lat 13 comptadors d'aquest tipus.