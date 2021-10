Tres joves han creat Gironacity un joc de taula ambientat en Girona en què els jugadors podran passejar pels carrers, places i passejos més icònics de la ciutat. El disseny respon a un model similar al conegut Monopoly. A més, les cartes que hi ha estan personalitzades amb les fires de Girona i en elles els jugadors podran trobar-hi premis i càstigs vinculats amb temàtiques gironines, com ara guanyar la cursa del carrer Nou o pagar una multa del radar per passar en vermell al semàfor del carrer de Barcelona. Pel que fa a les fitxes, els jugadors podran escollir personatges emblemàtics com ara la lleona o una mosca. Els impulsors de Gironacity ja han adaptat el joc de taula a ciutats com Olot o Berga.

El gironí Daniel Rimbau acompanyat per Oriol Farràs i Jordi Noguera han ideat el joc de taula Gironacity. Es tracta d'un projecte que vol cobrir un buit en el mercat lúdic de proximitat a través d'aquest projecte personalitzat en Girona.

L'objectiu és que els habitants de Girona orgullosos del seu patrimoni cultural apostin per comprar aquest joc de taula i gaudir d'algunes estones de lleure al mateix temps que aprenen part de la història de la ciutat. El joc sortirà a la venda aquest octubre i es podrà reservar a través de les xarxes socials del joc.

Cada Gironacity valdrà 36 euros i s'aniran produint en funció de les comandes que hi hagi. Quan es tanqui el període de reserves, els compradors rebran un comunicat per anunciar-los a partir de quin dia poden anar-lo a buscar en un punt de recollida cèntric.

La producció del joc és sostenible, ja que es fa amb cartró, fusta i paper. A més, està fabricat a Barcelona, ja que els impulsors treballen per minimitzar la petjada de carboni de la fabricació del joc. A més, per cada joc venut destinaran un euro a la Marató de TV3.

L'any passat els impulsors ja van adaptar aquest joc a les ciutats d'Olot i Berga. Ara, l'objectiu dels tres joves emprenedors és anar adaptant les principals ciutats catalanes per oferir un joc personalitzat en cada cas. El projecte va sorgir després que fa uns anys els tres joves creessin un joc ambientat en una residència universitària que van fer servir per regalar a un amic. A partir d'aquí es van plantejar estendre el projecte.