Moviment d’obres, de nou, a la plaça Pallach de Girona. I no són les últimes que s’hi esperen. Fa prop d’un mes que en aquesta plaça del barri de l’Eixample van començar els treballs que han de reparar, finalment, els degoters que afecten l’aparcament que hi ha a sota. D’altra banda, l’Ajuntament acaba d’adjudicar uns altres treballs, en aquest cas per fer una nova coberta al badalot que es troba al centre de l’espai.

Les obres que s’estan fent ara han de servir per reparar les filtracions d’aigua de la pluja, de les quals els veïns porten anys queixant-se. Des de l’Ajuntament de Girona, el gener passat, ja atribuïen el problema a la mala praxi de l’empresa que tenia adjudicades les reformes de la plaça, executades entre 2016 i 2017, i que no van acabar amb els degoters a l’aparcament subterrani.

També ho va explicar el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Lluís Martí, al ple de l’11 d’octubre: «el que estem fent és esmenant d’alguna manera aquella obra defectuosa que va fer l’adjudicatari», va dir Martí, responent a una pregunta del regidor de Guanyem, Pere Albertí.

La mala execució es va detectar en tres llocs: en els junts de dilatació, en les reixes dels embornals, i també en alguns punts d’encontre amb construccions verticals, com és el badalot que hi ha al centre. Aquests treballs, que han de durar uns tres mesos, han de fer l’aparcament estanc.

Empresa penalitzada

Aquest estiu els treballs es van adjudicar a COMSA Service Facility Management, SAU, per un import de 57.525,66 euros (amb IVA) que és qui està treballant ara a la plaça. Justament, és l’empresa que fa poc va ser penalitzada pel consistori gironí, en aquest cas per deixar a mig fer unes altres obres, la reforma de la Central del Molí. Aquells treballs havien d’estar acabat a finals de l’any 2019, però la constructora només havia executat un 39,96% del projecte. Per això l’Ajuntament ha prohibit a l’empresa presentar-se a cap altre concurs municipal durant dos anys - l’adjudicació, en el cas dels degoters de la plaça Pallach, és anterior a aquesta decisió.

Amb aquestes reparacions dels degoters, s’haurien de donar per acabades les obres d’urbanització de la plaça Pallach tal com van ser concebudes quan es van plantejar inicialment.

Canviar la coberta del badalot

Però l’Ajuntament té planificada una altra obra a la plaça: la substitució del badalot - una construcció que s’erigeix al centre de l’espai i que cobreix els accessos a l’aparcament soterrat.

De fet, la licitació d’aquestes obres ja va sortir a concurs l’estiu de l’any 2020, però va quedar deserta. Llavors, l’Ajuntament va revisar el projecte i va iniciar els tràmits per contractar-ho de nou, i ja s’han adjudicat a l’empresa Cobrezinc Arquitectura, SL, que ho farà per 88.562,22 euros (IVA inclòs).

En aquest cas, es tracta de renovar els materials amb què està construït l’equipament, també amb la finalitat de resoldre els problemes de les filtracions que causen les aigües plujanes. També es preveu que aquests treballs durin 3 mesos.

La problemàtica de la plaça

Les obres de la plaça Pallach eren una reivindicació dels veïns de l’Eixample que tenia l’origen en el problema de les filtracions a l’aparcament, i va acabar amb una renovació més profunda. «És una plaça que ha caigut en desgràcia en poc temps. Fa poc que es va fer la reforma, i en quatre anys i mig s’ha hagut de refer», lamenta un veí de la plaça, Àngel Guirado. El veí afegeix que fa més temps que el badalot pateix deteriorament, uns 15 o 20 anys, especialment perquè estava «feta d’un material que no ha suportat el pas dels anys i els usos», ja que es pot accedir a dalt seu.

Però el veí considera que el problema principal - i que no es resoldria amb aquestes intervencions - té a veure amb els accessos de vehicles pesants, sobretot camions que descarreguen en negocis que donen a la plaça. «S’ha convertit en una plaça de càrrega i descarrega que no suporta determinats tipus de pes», diu Guirado.

El veí afegeix que, fins ara, la pilona permetia que no entressin camions, però que amb el canvi al control d’accés per càmera, no s’impedirà el pas a vehicles pesants. «La solució seria evitar sense excepcions l’entrada dels vehicles que no siguin els particulars que entren a l’aparcament. Si no, totes les obres i els diners que hi inverteix l’Ajuntament no hauran servit de res», lamenta el veí.