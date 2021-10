Les Fires de Sant Narcís tornaran a respirar aires de quasi normalitat aquest 2021. Avui l'Ajuntament de Girona ha anunciat el programa final de les festes, que tindran lloc entre el 28 d'octubre i el 7 de novembre, i en cap de les activitats es preveuen mesures de perimetració ni de control d'aforament. Això és gràcies a les darreres mesures anunciades pel Procicat el passat divendres, en què es permeten les activitats amb l'aforament al 100%. El que sí que serà obligatori serà l'ús de la mascareta - un element que controlarà un equip de seguretat privat, que ja hi era sempre però s'ha reforçat enguany per aquest motiu.

"Girona serà pionera, és el punt de partida de tot Catalunya a recuperar aquesta normalitat de les festes majors", ha remarcat el vicealcalde de la ciutat i regidor de Cultura, Quim Ayats, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers, i el programador de les Fires de l'Ajuntament, Natxo Morera de la Vall. Tots ells han remarcat els esforços que s'han fet per tancar el programa d'activitats, i més encara en un context que anava canviant a mesura que ho feien les restriccions sanitàries contra la covid-19.

Torna la cultura popular

El programa recupera pràcticament totes les activitats: el pregó a la plaça del Vi, les cercaviles, la Festa Major dels Quatre Rius, les barraques i els concerts a La Copa, La Copeta, i el parc del Migdia (on es traslladaran els concerts de l'envelat, i també els de la plaça Sant Fèlix), la jornada castellera, els focs artificials, les sardanes i el correfoc, entre molts altres.

Això sí, algunes de les activitats s'han hagut d'adaptar o modificar el format. Un exemple és el correfoc, que no es farà pels carrers de la ciutat, sinó que serà estàtic i es mantindrà a la plaça de Sant Domènec (30 d'octubre, 22h). També hi haurà canvis en la tradicional pujada del pilar de 4 dels Marrecs de Salt a les escales de la Catedral, el dilluns 1 de novembre (19h), que serà estàtic perquè no hi ha hagut prou temps per assajar-lo. L'acte inclourà una projecció a la façana de la catedral amb la pujada en edicions anteriors.

La cantada d'Havaneres a càrrec de Terra Endins (divendres 29 d'octubre a les 20h), que normalment es feia a les escales de la Catedral, enguany es trasllada a l'Auditori. El concert és gratuït però cal reservar l'entrada.

Barraques i concerts

Els concerts de les Fires de Sant Narcís tornen, i tampoc tindran controls d'aforament ni cap tipus de perimetració. Tot i això, a l'espai no hi haurà les barraques de cada entitat, com ja s'havia dit, sinó que la venda de menjar i begudes es centralitzarà en una barra comunitària, compartida per totes les entitats. Aquest format responia a poder tenir "una capacitat d'adaptació més alta" davant els previsibles canvis en la normativa sanitària, ha recordat Ayats. Tal com va avançar Diari de Girona, finalment totes les entitats que van demanar tenir barraca podran formar part de la barra, que es repartiran els guanys. Com a mínim, hi haurà un equip de 12 persones a l'esplanada de la Copa vigilant l'ús correcte de la mascareta.

El programa de concerts combinarà caps de cartell coneguts i grups emergents que es podran donar a conèixer, fomentant també el "quilòmetre zero" en la tria dels grups. Així, hi actuaran alguns dels grups "més potents a l'escena musical catalana", ha remarcat Morera de la Vall, com són Zoo, Oques Grasses, Buhos o Roba Estesa. Morera de la Vall també ha destacat propostes com Iseo & Dodosound, molt conegut a l'escena espanyola, Extraño Weys, els vascos Gatibu, Desakato, o Jazzwoman, que va rebre el premi Enderrok 2021 al millor àlbum de música urbana.

Fires en Silenci

Tampoc no hi haurà restriccions d'aforament a les atraccions que ja s'estan instal·lant a la Devesa de Girona. El dimecres 3 de novembre, a partir de les 17h, tindrà lloc la jornada econòmica, amb una promoció de 2x1 a les atraccions. I, d'altra banda, les Fires en Silenci es faran el dijous 4 de novembre (d'11 a 13.30h i de 16.30h a 21h - com a novetat, aquest any no només serà un matí sinó que es farà matí i tarda). Aquell dia, s'adaptaran les condicions acústiques i lumíniques de les atraccions per als nens i nenes amb necessitats especials. Cedacers ha destacat que aquesta iniciativa suposa "un impuls per tots els nens i nenes que ho necessiten", però també ha subratllat que serà important per als pares i mares que ho pateixen.

Primera cursa adaptada

Una altra de les novetats serà la celebració d'una cursa adaptada per a infants i joves, que es farà el dia 7 de novembre al Parc Central.