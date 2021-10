Les Fires de Sant Narcís tornaran a respirar aires de quasi normalitat aquest 2021. Avui l'Ajuntament de Girona ha anunciat el programa final de les festes, que tindran lloc entre el 28 d'octubre i el 7 de novembre i s'estendran a quinze barris, i en cap de les activitats es preveuen mesures de perimetració ni de control d'aforament. Això és gràcies a les darreres mesures del Procicat anunciades divendres passat, que eliminen el gruix de les restriccions. Sí que s'haurà de fer ús de la mascareta - un element que controlarà un equip de seguretat privat, que enguany s’ha reforçat per aquest motiu. Des de l’Ajuntament de Girona es recomana a la ciutadania l’ús de la mascareta en totes les activitats interiors i a les exteriors en què no es pugui garantia la distància d’1,5 metres amb la resta de persones.

"Girona serà pionera, és el punt de partida de tot Catalunya a recuperar aquesta normalitat de les festes majors", ha remarcat el vicealcaldei regidor de Cultura, Quim Ayats, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, Maria Àngels Cedacers, i el programador de les Fires de l'Ajuntament, Natxo Morera de la Vall.

Tots ells han remarcat els esforços que s'han fet per tancar el programa d'activitats, i més encara en un context que anava canviant a mesura que ho feien les restriccions sanitàries contra la covid-19. «Perquè siguin unes Fires totalment segures, és necessària la col·laboració i el seny de tota la ciutadania», ha recalcat Cedacers.

Torna la cultura popular

El programa recupera pràcticament totes les activitats: el pregó a la plaça del Vi (a càrrec del GEiEG), les cercaviles i la Trobada Gegantera (aquest any serà la 40a edició), la Festa Major dels Quatre Rius, les barraques i els concerts a La Copa, La Copeta, i el parc del Migdia (on es traslladaran els concerts de l'envelat, i també els de la plaça Sant Fèlix), la diada castellera, els focs artificials, les sardanes i el correfoc, entre moltes altres.

Això sí, el format d’algunes activitats s’ha hagut d’adaptar. Un exemple són els correfocs, que no es faran pels carrers de la ciutat, sinó que se substituiran (tant els correfocs dels Diables de l’Onyar com dels Trons), per uns espectacles pirotècnics estàtics a la plaça de Sant Domènec (30 d’octubre i 6 de novembre, respectivament). El mateix espai acollirà la Drakofarra el 5 de novembre.

També hi haurà canvis en la tradicional pujada del pilar de 4 dels Marrecs de Salt a les escales de la Catedral, el dilluns 1 de novembre (19h). Serà estàtic perquè no hi ha hagut prou temps per assajar-lo, i l'acte inclourà una projecció a la façana de la catedral amb la pujada en edicions anteriors.

D’altra banda, la cantada d’Havaneres a càrrec de Terra Endins (29 d’octubre, 20h), que normalment es feia a les escales de la Catedral, enguany es trasllada a l’Auditori. És gratuït però cal reservar l’entrada.

Les sardanes tindran de nou un paper destacat amb diverses ballades organitzades en col·laboració amb Amics de la Sardana Terranostra, així com el 80è Concurs de Colles Sardanistes de Girona i el 62è Concurs Individual de Sardanes Revesses de Girona, organitzats pel GEiEG, pregoner de les Fires.

També tornen el Circ històric Raluy, la Fira de Mostres i les portes obertes als museus gironins. El Circ Històric Raluy també oferirà una jornada econòmica amb sessions a 3 euros el dia 2 de novembre.

Barraques i concerts

Els concerts de les Fires de Sant Narcís tornen, i tampoc tindran controls d'aforament ni cap tipus de perimetració. Tot i això, a l'espai no hi haurà les barraques de cada entitat, sinó que la venda de menjar i begudes es centralitzarà en dues grans barres comunitàries (de 25 metres cadascuna), compartides per totes les entitats. Aquest format responia a poder tenir "una capacitat d'adaptació més alta" davant els previsibles canvis en la normativa sanitària, ha recordat Ayats. Tal com va avançar Diari de Girona, finalment totes les entitats que van demanar tenir barraca podran formar part de la barra, que es repartiran els guanys. D'altra banda, com a mínim, hi haurà un equip de 12 persones a l'esplanada de la Copa vigilant l'ús correcte de la mascareta.

El programa de concerts combinarà caps de cartell coneguts i grups emergents que es podran donar a conèixer, fomentant també el "quilòmetre zero" en la tria dels grups. Així, hi actuaran alguns dels grups "més potents a l'escena musical catalana", ha remarcat Morera de la Vall, com són Zoo, Oques Grasses, Buhos o Roba Estesa. Morera de la Vall també ha destacat propostes com Iseo & Dodosound, molt conegut a l'escena espanyola, Extraño Weys, els vascos Gatibu, Desakato, o Jazzwoman, que va rebre el premi Enderrok 2021 al millor àlbum de música urbana.

El parc del Migdia acollirà els concerts que habitualment es feien a l’envelat de la plaça Miquel de Palol, i comptarà amb l’Orquestra Selvatana, l’Orquestra Maravella i La Principal de La Bisbal. Als vespres, al parc també s’hi faran els concerts de la plaça Sant Fèlix, que tindrà artistes com Gemma Humet o The Sey Sisters, Cesk Freixas.

A més, cal fer èmfasi especial en el concert de Vega, resultat de la col·laboració amb el festival Càntut, que té com a objectiu recuperar la tradició oral; de Bateria de Girona, que reapareixerà per Fires després d’uns anys d’aturada, o de Vinnie Kairos & Mad Phi i l’home estàtic, concert durant el qual es projectarà el videoclip “Els murs de la vergonya”, peça musical creada per diversos artistes gironins, encapçalats per Arianna Puello, per denunciar la situació de la immigració al Mediterrani.

Per un altre costat, aquest any el Sunset Jazz Club celebrarà la 10a edició del cicle «Jazz & Fires». I tornaran els vermuts rock als migdies a la zona de barraques de la Copa (29 d’octubre i 1 i 6 de novembre).

Dies especials a les atraccions

Tampoc no hi haurà restriccions d'aforament a les atraccions que ja s'estan instal·lant a la Devesa de Girona. El dimecres 3 de novembre, a partir de les 17h, tindrà lloc la jornada econòmica, amb una promoció de 2x1 a les atraccions. I, d'altra banda, les Fires en Silenci es faran el dijous 4 de novembre (d'11 a 13.30h i de 16.30h a 21h - com a novetat, aquest any no només serà un matí sinó que es farà matí i tarda). Aquell dia, s'adaptaran les condicions acústiques i lumíniques de les atraccions per als nens i nenes amb necessitats especials. Cedacers ha destacat que aquesta iniciativa suposa "un impuls per tots els nens i nenes que ho necessiten", però també ha subratllat que serà important per als pares i mares que ho pateixen.

Festa major dels 4 Rius

La Festa Major dels 4 Rius conserva activitats populars com el concurs de versots, la pluja de capgrossos, la tronada, el campionat de bitlles catalanes, les gimcanes, la marató de donació de sang o la cursa de rutlles. Les activitats començaran aquest dissabte, dia 23 d’octubre, amb el Toc de Rams i el lliurament dels mocadors i domassos, i acabaran el dissabte 6 de novembre amb l’estirada de corda i la proclamació del riu guanyador de l’edició d’aquest 2021.

Primera cursa adaptada

Una altra de les novetats serà la celebració d'una cursa adaptada per a infants i joves, que es farà el dia 7 de novembre al Parc Central.

Fires i mercats tradicionals

Les fires i mercats tradicionals mantindran el format d’anys anteriors, excepte la fira d’alimentació i d’artesania de Tots Sants, que en lloc d’ubicar-se als carrers Santa Clara i Ciutadans es farà a la plaça de l’U d’Octubre.

Activitats infantils

Tornen els concerts familiars amb Xiula (31 d’octubre), Ramonets (30 d’octubre) i Orelles de Xocolata (6 de novembre). Les activitats infantils, arreu dels barris, inclouen la penjada de Mosques a Sant Narcís i els titelles de la Mula Baba, i els espectacles de Marcel Gros, Pengim Penjam, la companyia Teatro Sobre Ruedas, La Bleda i Pere Hosta.