En un curs marcat per la pandèmia on, en molts moments, van haver d’estar tancats a casa fent classes en línia fins a 1.377 alumnes de la UdG van participar en alguna de les activitats de voluntariat que promou la universitat. Reforços educatius a nens amb risc d’exclusió, acompanyament a persones sense llar, treball amb discapacitats, col·laboració en diferents programes educatius o de repartiment de menjar amb Càritas, recaptes d’aliments... Les activitats són diverses, en total al voltant de 200, i el nombre de voluntaris, 1.377, no és gens petit. Fins al punt que, segons el darrer estudi de voluntariat universitari de la Fundación Mutua Madrileña, i tot ni no ser precisament de les més grans, la UdG és la segona universitat de l’estat que va tenir més voluntaris durant el curs passat només per darrere de la Universitat de Santiago de Compostel·la (2.451) amb molt de marge respecte a la tercera, Universitat de Navarra (700).

«Estem molt contents d’haver-nos mantingut amb xifres de voluntaris tan altes, perquè pensàvem que amb la pandèmia la baixada seria molt important, però al final vam aconseguir passar moltes iniciatives, com per exemple, les ajudes educatives a una versió en línia per mantenir-les», explica la tècnica de la unitat de Compromís Social de la UdG, Gemma Ros, que destaca que, en l’inici d’aquest curs, amb la caiguda de moltes de les restriccions sanitàries, ja es va recuperant bona part de la presencialitat en aquestes iniciatives. «Poden pujar o baixar una mica, però sempre solen ser al voltant de 200», detalla Ros sobre un estudi de la Fundación Mutua Madrileña que, en estudis anteriors havia situat la UdG com la universitat estatal amb més projectes, assenyala la de Múrcia (252) com la més activa i la de Santiago de Compostel·la (2.451) la que mobilitza més volum de voluntaris. Un rànquing que ha deixat en aquest meritori segon lloc amb 1.377 estudiants fent voluntariat tot i la pandèmia. Una xifra que és superior als 1.508 que hi havia en el curs anterior, 2019-2020, i que enfila la xifra total fins als 14.281 des del curs 2010-11. Pel que fa als perfils d’aquests estudiants, com avança Ros i es comprova amb les dades desglossades, les facultats d’Educació i Psicologia (30,12%) i Infermeria (19,07%) són les que aporten més estudiants als programes de voluntariat per davant de Ciències, Dret o Medicina mentre que a l’Escola Politècnica, a Lletres o a Econòmiques la participació és sensiblement més baixa. «On si hi ha clarament un baix és en el gènere, perquè tenim un 82% de noies i només un 18% de nois», explica Gemma Ros des de Compromís Social, servei del qual també en depèn la cooperació internacional de la UdG que, tot i la pandèmia, va estar present el curs passat en països com Marroc, Algèria, Camerun, Etiòpia, Índia, Mèxic, Guatemala i Colòmbia.