Nomo Girona obrirà les seves portes demà a l’emblemàtic local gironí dels "Jardins de la Mercè”. Aquest espai, una casa senyorial de l’any 1900 situada al barri vell de Girona que compta amb un jardí protegit i catalogat oficialment com a romàntic, serà el 10è establiment del grup empresarial català dedicat a la gastronomia japonesa. Fins fa uns mesos havia estat el restaurant Meat Garden.

Nomo Girona està ubicat a una "finca especial", tal i com comenta Xavier Rocas, un dels socis del restaurant, i per aquest motiu s’ha mantingut l’estructura original de l’establiment: un espai interior dividit en quatre sales, i un espai exterior que compta amb una part de porxo –on estarà situat l’espai de restauració exterior–, el jardí protegit i catalogat com a romàntic, i un reservat aïllat envoltat de bambú.

La capacitat tant interior com exterior és d’unes 60 persones aproximadament, respectivament, i ja es poden realitzar reserves a través del web del grup Nomo.

Pel que fa a la decoració, el restaurant ha estat dissenyat per l’interiorista barceloní expert en il·luminació, Josep Lluís Xuclà, qui ha convertit el local en un espai totalment diferent i acollidor.

El xef japonès Naoyuki Haginoya, també soci del grup i al capdavant de la cuina de la resta d’establiments del grup, és l’encarregat d’una oferta gastronòmica que posa de manifest la seva trajectòria a diferents barres de sushi, izakayas i yakinukus a Tokio, però amb presència de productes locals i de temporada.

Espais emblemàtics

Cal destacar que l’essència del grup familiar és "buscar ubicacions que siguin especials, reconegudes i emblemàtiques, per tal que els usuaris puguin gaudir d’una experiència gastronòmica única, en espais màgics i diferents". Amb aquesta premissa van obrir el seu primer establiment a la província de Girona, al Far de Sant Sebastià, i uns anys després al Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, locals als quals el grup va donar un nou impuls. Seguint la mateixa línia, Nomo arriba a la ciutat de Girona amb la intenció de fer el mateix al reconegut local de la Pujada de la Mercè.

Pel que fa al Grup Nomo

El Grup Nomo neix l’any 2007 de la mà dels germans, Borja i Juan Molina-Martell Ramis, el seu cunyat Ramón Jiménez i el xef japonès Naoyuki Haginoya, quan van decidir crear un nou concepte de restaurants japonesos obrint el seu primer restaurant al barri de Gràcia.

Actualment compten amb tres restaurants a Barcelona (Nomo Gràcia, Nomo Galvany i Nomo Sarrià), 1 a Madrid (Nomo Barganza) i un servei de delivery i take-away a Barcelona i Madrid (Nomomoto).

A la seva expansió a la província de Girona els acompanyen Xavier Rocas i la família Figueres, personalitats reconegudes del sector hoteler i hostaler gironí, amb els quals obren el seu quart establiment (El Far Nomo, Nomo Nàutic, Jani –únic restaurant de cuina mediterrània del grup ubicat a Llafranc—i Nomo Girona).