L'Ajuntament de Girona senyalitzarà les 156 obres escultòriques que hi ha als espais públics de la ciutat. La iniciativa, impulsada pel consistori i per l'Associació Amics de la UNESCO de Girona, amb la col·laboració de la Diputació de Girona, té per objectiu salvaguardar el patrimoni local i recuperar la memòria històrica de la ciutat. La senyalització de les escultures també busca apropar la població al seu patrimoni per fomentar-ne el coneixement i la conservació.

El tret de sortida serà el proper dia 23 d’octubre. Amb motiu del 50è aniversari del cèlebre discurs de Pau Casals a la seu de les Nacions Unides, l’Ajuntament de Girona instal·larà una placa identificativa de l’escultura Homenatge a Pau Casals, de Josep Bosch Puy, conegut amb el nom artístic Piculives. Es tracta d’una peça situada al carrer de Pau Casals, i que està apadrinada per l’Associació de Veïns i Veïnes de la Devesa-Güell. Amb aquest acte es donarà el tret de sortida al projecte de senyalització de les 156 obres que conformen el parc d’escultures als espais públics de la ciutat.

Avui al matí el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, i diputat de la Diputació de Girona, Quim Ayats; la vicepresidenta quarta de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas; la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori del consistori, M. Àngels Cedacers; la presidenta de l’Associació Amics de la UNESCO de Girona, Dolors Reig, i el professor del departament d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona (UdG), Ramon Fabregat, han presentat la iniciativa.

Durant la seva intervenció, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats ha destacat del projecte “la combinació d’art i tecnologia, que en aquest cas és la combinació del patrimoni i la innovació en un mateix projecte”, alhora que també ha assegurat que “aquesta iniciativa contribuirà a la cura del patrimoni de la ciutat, apostant per la restauració i la neteja dels elements artístics que hi ha a l’espai públic”.

Per la seva banda, la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, M. Àngels Cedacers, ha explicat que “el projecte de la instal·lació de plaques és una mostra de respecte als autors i autores de les obres i a les seves creacions, aportant-los el reconeixement necessari, que és que totes elles tinguin identificada la seva autoria, entre altres dades”. Cedacers també ha posat en valor “l'apadrinament de les escultures per cuidar i reivindicar aquest patrimoni de la ciutat”.

Finalment, la vicepresidenta quarta de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas, ha explicat que “les escultures són part del patrimoni comú, és deure de tots tenir-ne cura. Des de la Diputació de Girona vetllem per preservar el patrimoni monumental de les comarques gironines. Tots, juntament amb el teu teixit associatiu, hem de treballar de forma conjunta en aquesta línia, tal com ho estem fent”.

Al llarg dels propers mesos s’instal·larà una placa metàl·lica prop de cada escultura amb les següents dades de l’obra: títol, autor o autora, materials i tècniques, any de realització, qui la va promocionar i si l’obra ha estat apadrinada. A més, cada placa inclourà un codi QR que dirigirà al web-catàleg de l’Ajuntament de Girona Escultures al Carrer, on es pot trobar informació ampliada sobre la història de cada obra, fotografies, la seva localització i informació sobre l’autoria de cada peça. El projecte de senyalització de les escultures públiques comportarà també que es realitzin els treballs necessaris de millora del web esmentat, del qual es preveu completar els continguts i els recursos visuals, així com millorar-ne l’accessibilitat i l’estètica.

Cal remarcar que l’atenció de l’Associació Amics de la UNESCO a les escultures de la ciutat prové del projecte educatiu patrimonial “Apadrinem escultures”, iniciat el 2001 juntament amb La Caseta (serveis educatius de l’Ajuntament de Girona), a través del qual un total de 38 obres han estat apadrinades al llarg dels anys per diferents escoles, associacions i entitats gironines.

Més enllà de la millora de la senyalística, el consistori té previst realitzar altres accions de conservació i dinamització de les escultures de l’espai públic de Girona.

Per una banda, i gràcies a la col·laboració del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de les Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial (PECT ICC), s’ha arribat a un acord amb la UdG per desenvolupar una aplicació de difusió del patrimoni de la ciutat. Aquesta app, entesa com un recurs educatiu al voltant del patrimoni, estarà especialment orientada al jovent, i es basarà en l’eina Motiv-ARCHE, una aplicació que utilitza la realitat augmentada per millorar la motivació en l’aprenentatge de temes relacionats amb el patrimoni cultural.

Per l’altra banda, l’Ajuntament ha engegat un programa de restauració i manteniment de les escultures públiques que ja està en funcionament. Enguany s’ha restaurat una de les “lletres toves” de Francesc Torres Monsó, situada a la plaça de l’Hospital, que havia estat malmesa, i anteriorment es va restaurar l’escultura que ret homenatge a Laureà Dalmau, també ubicada a la plaça de l’Hospital. Actualment està en fase de preparació la restauració i actualització lumínica de l’escultura La capsa de llum, obra de Jaume Plensa, que es troba a l’avinguda de Ramon Folch.

Aquest projecte forma part de la prova pilot d’experimentació d’itineraris de patrimoni cultural en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.