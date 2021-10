L’Audiència de Girona jutjarà un altre jove acusat de provocar aldarulls durant les protestes postsentència dels líders del procés el 2019. Es tracta del setè encausat que s’asseurà al banc dels acusats .

La fiscalia l’acusa de desordres públics, atemptat i lesions lleus i li demana 5 anys de presó per uns fets que enquadra prop de les dotze de la nit del 18 d’octubre de 2019. L’acusació pública recorda al seu escrit de conclusions provisionals que la sentència del procés coneguda el 14 d’octubre de fa dos anys va condemnar diversos càrrecs del Govern i a dirigents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana per sedició, malversació i desobediència.

Durant els dies que van durar les protestes, la fiscalia subratlla que es van convocar concentracions davant diverses infraestructures gestionades per l’Estat a Girona, «amb la finalitat de subvertir la pau pública i alterar el seu funcionament». A més sosté que hi va haver enfrontaments entre la policia i «diferents grups violents».

El dia 18 a les 23:25 hores, durant els aldarulls, uns agents de la Policia Nacional van detectar l’acusat a la zona de l’aparcament de La Copa, i va ser reconegut juntament amb tres individus més com a participants dels «actes subversius» que hi va haver a diverses zones de la ciutat.

La fiscalia assegura que en aquell moment, l’acusat, de 29 anys, va començar a llançar pedres contra els agents, juntament amb els altres individus i «emparant-se en l’agressió col·lectiva directa», assenyala.

Llavors, es van separar i l’acusat es va esmunyir entre dos vehicles aparcats al carrer Berenguer i Carnicer, a la zona de les vies més pròxima a la Catedral. L’acusat, sempre segons el relat del ministeri fiscal, va agafar una llamborda i va intentar llançar-lo contra els agents, però va ser interceptat pels agents, que van detenir-lo, això sí, amb dificultats per les puntades de peu i els «forts cops» que propinava. Durant la detenció se’l fa responsable d’haver mossegat el dit a un agent i de cridar per cridar l’atenció a altres manifestants que «van començar a llançar pedres contra els actuants». Per aquests fets li demanen pena de presó i una multa de 600 euros.

Aquest judici, instruït al Jutjat d’Instrucció 2 de Girona, arribarà a la secció quarta de l’Audiència a principis de novembre. Serà el cinquè sobre les protestes del procés. Fins ara s’ha absolt a dos joves que s’enfrontaven a 9 anys -van estar vuit mesos en presó preventiva-, i se n’ha condemnat a quatre més a penes d’entre 1 any i mig i 2 anys de presó per desordres públics, danys i desobediència.