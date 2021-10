El periodista gironí especialista en gastronomia Salvador Garcia-Arbós explora la tradició gastronòmica de les Fires de Sant Narcís en el llibre que cada any edita l’Ajuntament de Girona coincidint amb la festa major de la ciutat. El volum porta per títol Girona. Menjars de Fires, i es presentarà demà, dia 22 d’octubre, a les set de la tarda, al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona. Al costat de l’autor del llibre, a l’acte hi participaran l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el xef del restaurant El Celler de Can Roca, Joan Roca, i el cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona, Joan Boadas.

A través dels textos que configuren el llibre, les persones lectores poden entrar a les cases de la ciutat per conèixer què s’hi menjava i què s’hi menja, i comprovar com amb el temps les celebracions i els àpats s’han transformat. El volum també s’endinsa al Mercat del Lleó i exposa records de Fires passades. La major part dels textos són escrits per Garcia-Arbós, però també s’hi recullen escrits de Pep Vila, Clàudia Bussé Rojas i Abraham Simon-Ferré; i la fotografia de Francesc Guillamet i de l'Arxiu Històric de Girona.

“El llibre vol esdevenir, també, una reivindicació i un homenatge a les nostres mares, a les nostres àvies i a la munió de dones que generació rere generació han conservat el coneixement de la gastronomia del país i, consegüentment, de la nostra ciutat. Un reconeixement a la seva abnegació, al seu sacrifici desinteressat d’hores i hores a la cuina preparant els entremesos, els canelons, el rostit, els platillos, les sarsueles i els dolços de les postres”, destaca l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en el pròleg del llibre.

Per la seva banda, l’autor del llibre, Salvador Garcia-Arbós, destaca que “aquest és el primer volum d’un treball en el qual s’analitza l’evolució de la cuina, de les taules familiars i del conjunt de les formes de menjar durant les Fires de Girona i, probablement, durant les festes majors del país”.

Pel que fa a les il·lustracions, en el volum es poden contemplar diferents imatges de famílies i entitats gironines entaulades durant les Fires de Sant Narcís, sigui a les seves cases o en restaurants de la ciutat. Girona. Menjars de Fires incorpora, a més, diferents receptes d’Eduard Bosch de plats que tradicionalment s’assaboreixen durant el dia de Sant Narcís i el primer diumenge de Fires. És el cas dels ous a la mimosa, els canelons de rostit, la sarsuela de peix i marisc i els xuixos o la rebosteria.