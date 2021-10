L'Audiència de Girona deixa en llibertat sota fiança els líders de la xarxa de falsificació de carnets de conduir. El tribunal de la secció tercera ha estimat els recursos interposats per les defenses, encapçalades pels lletrats Sergio Noguero i Carles Monguilod. L'informàtic que treballava per a la DGT podrà sortir de la presó abonant 100.000 euros. L'Audiència fixa en 5.000 les fiances per a la parella de l'informàtic i per a l'home arrestat a Quart (Gironès) durant l'operatiu Loki, i que la investigació considera la «mà dreta» dins la trama. Estan en presó preventiva des del 13 de maig, quan van passar a disposició judicial. L'Audiència posa en dubte que es pugui considerar que l'informàtic, d'una empresa externa, fos funcionari.