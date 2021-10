Aquest any es resol una petició històrica del barri de la Devesa, on els veïns demanaven treure les caravanes dels firaires de l’interior del parc, que és un espai natural protegit. El govern va anunciar fa un mes que fins a 155 firaires podran acampar a l’aparcament de La Copa 2 (entre els ponts de Pedret i de França).

Com a conseqüència, fins al 12 de novembre, no es podrà aparcar a tot aquest espai. L’Ajuntament ha reforçat el transport públic per donar solució als problemes de mobilitat que això pugui causar. Des de l’any 2019, els firaires també poden acampar a un solar al Pla de Baix de Domeny.