El centre sociosanitari Bernat Jaume de Figueres permetrà l'entrada de visites i acompanyants dels pacients altra vegada a partir del dilluns 25 d'octubre. Les visites es podran fer entre les dotze del migdia i les vuit del vespre i podran haver-hi un màxim de tres persones per pacient al mateix moment. L'accés al públic serà sense cita prèvia ni caldrà fer un registre d'entrada. Per altra banda, l'hospital de Figueres també ampliarà els horaris de visites a pacients i ara hi haurà dues franges de dues hores cada una d'elles. Per un costat, es permetrà l'entrada de visites de dotze del migdia a dues i per l'altre entre les cinc i les set de la tarda.

La situació epidemiològica que viu Catalunya fa que poc a poc es vagin aixecant algunes de les restriccions que es mantenien per evitar contagis de coronavirus. Una d'elles és les visites als hospitals i centres mèdics. La Fundació Salut Empordà ha relaxat alguns dels protocols que encara hi havia seguint les indicacions del Departament de Salut per la millora sanitària.

Per això des d'aquest dilluns es recuperaran les visites i l'acompanyament de pacients en el centre sociosanitari Bernat Jaume de Figueres. Entre les dotze del migdia i les vuit del vespre es podrà entrar de forma lliure sense haver de demanar hora ni omplint cap registre d'entrada. Tot i així, el centre posa un topall de tres persones per pacient al mateix temps.

Pel que fa a la resta d'activitats que es fan en el centre, s'han anat recuperant de forma progressiva, menys els programes de voluntariat. Des de la fundació s'ha comunicat que es treballa perquè aviat també es puguin reprendre aquestes activitats. Mentrestant ja s'han tornat a programar la musicoteràpia, el servei de perruqueria, la psicomotricitat grupal o el servei de podologia, entre d'altres.

Les restriccions en les visites també s'ha relaxat en el cas dels pacients a l'hospital de Figueres. A partir del dilluns, les persones que vulguin anar a veure un pacient ingressat a l'hospital podran fer-ho entre les dotze i les dues del migdia i les cinc i les set de la tarda. En aquestes dues franges només podrà entrar un sol visitant per pacient i no podrà canviar la persona en una mateixa franja. En la planta maternoinfantil es manté la possibilitat que hi hagi un acompanyant les 24 hores del dia a l'habitació, tot i que no es poden rebre visites.

Ara, la Fundació Salut Empordà està estudiant si també es poden relaxar les mesures en d'altres centres i serveis. De moment, només hi ha tres pacients ingressats per coronavirus i tres treballadors contagiats.

Per això es manté la limitació d'acompanyants a les consultes externes, al servei d'urgències i a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) de l'hospital de Figueres, al CAP de l'Escala (Alt Empordà) i els vuit consultoris locals que depenen de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala. En la Unitat de Monitoratge (UMO) del servei d'urgències es manté la franja de visita entre la una i les dues del migdia, moment en què es dona informació mèdica als familiars dels pacients. També es fan excepcions en l'acompanyament de menors d'edat o persones dependents en consultes externes i altres serveis, sempre i quan l'equip mèdic ho autoritzi.