L'Ajuntament de Girona ha instal·lat el primer parc infantil apte per a tots els nens i nenes de la ciutat a la plaça Josep Pla. Els jocs que hi havia fins ara es van retirar juntament amb el paviment de cautxú perquè es trobaven en mal estat de conservació, si bé no suposaven un perill per als usuaris. La renovació dels jocs va començar aquesta setmana i acabarà dilluns vinent, quan els infants ja podran fer-ne ús. Aquest serà el primer parc infantil íntegrament accessible de la ciutat, adaptat a infants amb discapacitat. El nou parc comptarà amb gronxadors adaptats, elements de multijoc, molles d'integració i panells lúdics, a més de tobogans o rocòdroms entre d'altres, adaptats també per a infants amb discapacitat.

El consistori té previst renovar progressivament totes les zones de jocs infantils de la ciutat a mesura que es facin malbé, i substituir alguns dels elements antics per jocs accessibles, tal i com s'ha fet en el parc de la plaça Josep Pla. Per ara, s'està estudiant la renovació dels jocs de la pujada de la Torrassa, de la plaça de Tomàs Baraut i Obiols, i dels carrers del Riu Freser i del Pla Guillem.

Des de l'Ajuntament de Girona destaquen que s'està treballant perquè "tots els infants puguin jugar plegats, sense que importi com siguin de diferents, i en un mateix espai en què cap nen o nena quedi apartat". Actualment, Girona disposa d'un total de 111 parcs infantils, dels quals quinze tenen un paviment accessible entre la vorera i els elements de joc, ja sigui cautxú o sauló compactat, i 64 tenen algun element inclusiu. La reforma s'ha adjudicat a l'empresa HPC Ibérica SA per un cost de 61.281,33 euros.