Es recullen més matalassos als carrers de Girona que a la deixalleria, concretament el doble. Des d’inicis de l’any 2021 fins al mes de setembre, van ser 2.154 els matalassos que el servei de neteja va haver d’aplegar de la via pública (un servei de recollida de voluminosos que és extraordinari i que comporta un sobrecost).

Són més del doble dels que van acabar a la deixalleria, ja sigui perquè els particulars l’hi van portar, perquè van contractar una empresa per endur-se’l, o perquè es va avisar el servei municipal de recollida de voluminosos a través del telèfon gratuït habilitat (el 972 244 400). En aquest cas, en el mateix període van ser 1.008 matalassos, els que van arribar a la deixalleria.

De fet, en aquests nou mesos de 2021 la quantitat de matalassos que es van deixar a la via pública de forma irregular ja quasi igualen tots els que van ser recollits l’any 2020, quan en van ser 2.387, segons dades de l’Ajuntament de Girona. L’any passat la problemàtica era encara més notòria, ja que es va multiplicar per 3,4 la quantitat de matalassos que acabaven al carrer en comparació amb els que feien fi a la deixalleria (698).

Els llançaments de matalassos, així com de tot tipus d’andròmines i voluminosos (mobles, electrodomèstics i residus de gran volum), de forma incontrolada a les illes de contenidors o als carrers és un dels fets als quals vol posar fi el govern municipal de Girona. Justament per això, des del 13 d’octubre passat, l’Ajuntament va iniciar una campanya per acabar amb el que qualifiquen de «comportaments incívics». Amb aquesta actuació, es destinaran fins a 16 agents de la Policia Municipal i 3 d’ambientals a controlar les illes de contenidors a Girona. Aquests agents van de paisà i es dediquen a sancionar aquelles actituds incíviques de qui llanci les bosses fora dels contenidors, o deixi voluminosos als seus entorns de forma incontrolada.

La campanya vol contribuir a reduir la sensació d’embrutiment de la ciutat, a més d’evitar un sobrecost a les arques municipals. Reciclar un matalàs costa 40 euros, de manera que, en el que portem d’any, el cost per reciclar-los ha estat de 139.128,00 euros (amb IVA inclòs). A això, però, cal sumar-hi el sobrecost del servei extraordinari que ja va activar el consistori per anar a buscar els voluminosos tirats de forma irregular al carrer o fora dels contenidors sense avisar el servei de recollida.