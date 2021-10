Amb les Fires de Sant Narcís, tornen també les Fires Populars de Girona 2021, amb un programa de més d’una vintena d’activitats. El tret de sortida serà amb el popular Bicicrucis (dijous, 28 d’octubre, 19.30h), que tindrà com a punt de partida l’Ateneu Popular Salvadora Catà. Aquell mateix dia es farà el Pregó Popular, que enguany va a càrrec dels Grups de Suport Represaliades de Girona. Les Fires Populars també comptaran amb desenes de concerts i actuacions musicals. Repartits en diverses localitzacions, com l’Ateneu Popular Salvadora Catà, l’Ateneu 24 de juny o el Casal independentista El Forn, hi haurà actuacions de JBalas, Hot Drinks, Zombie Pujol, Minibus Intergalàctic, Las Bajas Pasiones, Bloc Quilombo, Maricarmen Free, PD Voll-Dammer, Deskarats, Lád Cuíg, PD Cap & Pota o Sound Narcís.

D’altra banda, les Fires Populars d’aquest 2021 també tindran altres activitats com una castanyada amb glosa i cata de ratafies, al Casal el Forn (1 de novembre, 28h), o un vermut popular amb el correateneus musical i popular. Per al públic infantil es comptarà amb el contacontes Grisela i una xocolatada, el 31 d’octubre a les cinc de la tarda, a l’Ateneu 24 de juny.