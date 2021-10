L’Ajuntament de Girona preveu cedir a una empresa tota la gestió del servei de neteja de la via pública i recollida de residus. El govern té informes sobre la taula que l’han impulsat a voler aprovar aquest sistema de «gestió indirecta» com a modalitat de prestació mitjançant «un contracte de serveis». El debat es farà en un ple extraordinari convocat per dilluns vinent a la tarda.

El sindicat Comissions Obreres (CCOO), que és minoritari dins de l’empresa de neteja, ha anunciat ja una concentració a la plaça del Vi abans de la sessió plenària contra el que afirmen que és una «privatització al 100%» del servei. Fonts del consistori gironí neguen aquest fet i asseguren que, de fet, s’aprovarà que l’Ajuntament passi a ser el titular únic del servei i que farà pública la forma de gestió dilluns vinent al migdia en una roda de premsa.

De fet, a l’ordre del dia del ple extraordinari hi apareix el punt referent al servei de neteja com a: «Ratificació de la municipalització i determinació de la forma de gestió dels serveis de neteja viària i recollida de residus». Fonts municipals insisteixen que s’ha apostat per la «municipalització del servei en règim de monopoli» i que això significa que serà el titular del servei i «l’únic que podrà prestar el servei». No obstant això, la forma de gestió pot acabar essent cedir-ho a una empresa. A més, hi haurà l’obligatorietat de subrogar els treballadors. Per tant en cas que s canviés d’empresa de gestió, els treballadors serien els mateixos perquè canviarien d’empresa. Ara ja es feia així, però no era obligatori sí o sí com serà a partir d’ara.

Sobre la taula del govern municipal hi ha diversos informes que aposten per acabar amb la fórmula de societat mixta del servei, que és com ha estat funcionant Girona+ Neta i anteriorment Musersa. Segons les normatives, l’Ajuntament hauria de tenir la majoria (ara el 75% pertany a Fomento de Construcciones y Contratas -FCC- i el 25% restant és municipal). En aquest sentit, hi ha estudis del 8 i de l’11 d’octubre de la cap de la subàrea de medi ambient sobre «l’assumpció efectiva de la prestació del servei de neteja viària i recollida i transports de residus per l'Ajuntament de Girona» i sobre «la determinació de la forma més idònia de prestació del servei» que assenyala la «gestió indirecta» com a modalitat de prestació mitjançant «un contracte de serveis».

Tot aquest rebombori es fa a pocs dies d’inici de les Fires, es porta a aprovació el mateix dia que s’han de debatre els impostos i les taxes a aplicar per l’any vinent, així com el pressupost municipal per al 2022 i quan hi ha multitud de queixes veïnals per la brutícia a la ciutat.