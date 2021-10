L’Ajuntament de Salt impulsa una campanya per completar la instal·lació d’avisadors acústics als semàfors del municipi. L’objectiu de l’actuació és facilitar la mobilitat a les persones invidents. Als 24 dispositius que ja existeixen a hores d’ara, abans de finals d’any se’n situaran 15 més i ja s’ha planificat destinar-hi una partida durant cada exercici per, cada any, incorporar-ne de nous.

Enguany la inversió per instal·lar els 15 avisadors acústics nous és de 4.995 euros i, concretament, se situaran als següents punts: passeig dels Països Catalans amb carrer Abat Oliva (n’hi ha dos i se n’afegiran dos més per completar la cruïlla); passeig dels Països Catalans amb carrer Doctor Castany (sis unitats); passeig dels Països Catalans amb el carrer Doctor Ferran (quatre unitats); i carrer Major amb carrer Cervantes (tres unitats).

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, explica que «tenim feina per executar a l’hora d’adaptar la mobilitat de la ciutat per a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat visual». «És un repte que som conscients que hem de resoldre i la planificació pressupostària anual per completar la instal·lació d’avisadors acústics als semàfors de Salt n’és un exemple», afegeix.