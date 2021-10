Santiago Fuentes Jover (conegut simplement coma Santi) va estudiar el que abans era l’Educació General Bàsica (EGB) al col·legi Maristes de Girona. No gaire entusiasta dels estudis va optar per deixar l’escola. Era jovial i simpàtic, es feia amb tothom, i va demostrar tenir bones aptituds pel futbol, formant part de l’equip de l’escola. Una de les seves primeres feines va ser en el terreny comercial. Concretament va ser agent d’una de les principals cadenes radiofòniques de l’Estat que tenia una emissora a Girona.

Cridava especialment l’atenció el vehicle amb el qual es movia durant els seus anys de joventut. Un Renault 8 de color blau intens dels que ja no es comercialitzaven i que pràcticament ja no circulaven.

El portal eldigitaldecanarias.net el considera un dels cinc majors líders de les empreses de màrqueting multinivell que operen a Espanya de manera fraudulenta. Negoci que ha tocat o per allà on ha passat el final sempre ha estat el mateix: inversors atrapats. Ha desenvolupat negocis en el terreny de les apostes per internet, tecnològiques i fins i tot una companyia de telecomunicacions australiana que oferia trucades per internet. Als anys 2000 la Interpol ja el buscava llavors per un altre negoci piramidal a Sudamèrica. De fet, amb aquesta darrera empresa ja hi ha algunes ramificacions que s’han trobat i que ha portat els investigadors fins a Amèrica Llatina i alguns països àrabs.

També el seu pas per Argentina va deixar rastre i moltes denúncies de damnificats. Es tracta del mateix cas Arbistar i la pressumpte estafa amb criptomonedes. Alguns mitjans argentins es van fer ressò de la notícia i parlaven que el sistema havia atrapat a milers de persones. El mecanisme era el següent: un cop entraves a la societat piramidal havies d’atraure almenys a 20 socis més. InfoTechnology va publicar el 15 d’octubre passat que cap dels inversors havia recuperat encara els diners i parlava de 5.900 afectats. El cas continua instruint-se sota l’acusació de delicte d’estafa agreujada i organització criminal.