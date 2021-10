L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ja té sobre la taula el projecte per renovar la depuradora de Sant Gregori, una inversió de 8.012.334,98 d’euros (IVA inclòs). L’objectiu és ampliar la depuradora, que es va posar en servei l’any 1998, per adequar-la al creixement urbanístic del municipi. «La planta s'amplia per a garantir les necessitats de sanejament actuals i futures, així com millorar el tractament i l'eliminació de nutrients», expliquen fonts de l’ACA.

Actualment, el sistema de depuració té una capacitat de 240 m3/dia i es fa mitjançant llacunes, aportant l’aigua tractada a la riera de Llémena. Amb aquesta intervenció, es construiran dues línies de tractament biològic que duplicaran la capacitat actual de l’estació depuradora.

L’actuació està inclosa dins la planificació vigent de l’ACA (2016-2021), i fins la setmana passada es trobava en fase d’informació pública. Ara, el projecte podria rebre al·legacions abans d’aprovar-se de forma definitiva. Si els tràmits continuen endavant, les obres podrien començar a finals de l’any 2022, amb una durada de 12 mesos. També serà necessari fer un seguit d’expropiacions.

L’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, celebra que es renovi un equipament que ja estava «molt infradimensionat», i que ara permetrà donar resposta a tot el creixement que pugui tenir el municipi, i tal com es preveu al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. De fet, quan la depuradora es va posar en funcionament fa 23 anys, Sant Gregori tenia 2.214 habitants, però la seva població havia augmentat un 77% el 2020, arribant a les 3.928 persones, segons dades de l’Idescat.

Roca recorda que des de l’Ajuntament porten temps manifestant que la depuradora s’havia de dimensionar al nombre d’habitants del poble, i que es va començar a posar fil a l’agulla a la renovació l’any 2016. «Al final té una magnitud important, de 8 milions d’euros. Serà una de les inversions més grans de la Generalitat, aquí, a Sant Gregori», remarca Roca.

D’altra banda, en la modificació de l’equipament s’inclou la instal·lació de plaques fotovoltaiques per resoldre una part de les necessitats energètiques fent servir energia neta.

Punt de biodiversitat

El projecte preveu el manteniment de les tres basses actuals ubicades a l’extrem est de la parcel·la, permetent que, tal i com succeeix en l’actualitat, les espècies d’aus s’hi puguin establir de forma permanent o temporal durant les seves migracions, i millorant, a la vegada, la biodiversitat de la zona. A més, s’adequarà un punt de lleure i de guaita per observar les diverses espècies d’ocells, i s’instal·laran panells explicatius sobre els valors naturals de l’espai, el passat de la depuradora i el nou ús d’aquestes llacunes.

En el mateix projecte ja s’apunta que hi ha un interès ecològic de les basses de depuració actuals, que valora com un «punt de biodiversitat remarcable a la zona, essent actualment una de les poques zones humides de certa entitat no vinculades a cursos fluvials existents a la comarca del Gironès».