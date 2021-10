Girona tornarà a acollir la tradicional marató de donació de sang per les Fires de Sant Narcís, el 31 d’octubre i l’1 de novembre. Tal com es va fer l’any passat per la situació epidemiològica, aquesta cinquena edició es tornarà a fer a la Casa de Cultura durant dos dies seguits, on es podrà controlar millor l’aforament i l’afluència de donants. L’horari serà de 10 a 14 h i de 16 a 20:30 h. El Banc de Sang i Teixits s’ha fixat com a objectiu arribar al mig miler de donacions. Per assolir-ho, caldrà que els donants reservin hora al web http://www.donarsang.gencat.cat/girona. L’entitat recorda que a Catalunya, cada dia calen entre 800 i 1.000 donacions de sang. A més, amb el final de la cinquena onada de la covid-19, la flexibilització de les restriccions i la represa de l’activitat, creix la necessitat de les transfusions de sang.

«Una altra pel·lícula»

Totes les activitats s’han hagut d’adaptar a la nova situació i a les restriccions del moment i la donació també ho ha fet. Per això, des del Banc de Sang i Teixits afirmen que aquest any «Donar sang és una altra pel·lícula». Amb aquest lema, la marató de donants de sang estarà ambientada en el cinema i els donants podran reservar hora al web com si reservessin una butaca per anar al cinema. A més, els donants també tindran crispetes a les sales de donació i seran rebuts amb una catifa vermella. Tots els donants entre 18 i 40 anys que vulguin podran aprofitar la donació de sang per fer-se donants voluntaris del registre de medul·la òssia. Aquest registre vol dir formar part d’una xarxa mundial de possibles donants, en el qual es consulta la seva compatibilitat amb malalts de tot el món que pateixen leucèmia o altres malalties que afecten la medul·la òssia.

Per fer-ho, els donants que ho vulguin, només caldrà que es dirigeixin al personal del Banc de Sang en el moment de fer l’entrevista mèdica abans de donar sang. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions: tenir més de 18 anys, pesar 50 quilos o més i en cas de ser dona, no estar embarassada. A més, cal recordar que per donar sang no cal estar en dejú. Des del Banc de Sang es fomenta la donació com un acte de responsabilitat ciutadana i com una acció de compromís social. Una de cada deu persones que entra a un hospital necessitarà una transfusió sanguínia. La sang és imprescindible en moltes intervencions quirúrgiques i per curar malalties digestives, l’anèmia o determinats càncers.

De cada donació se’n beneficien com a mínim tres persones, ja que se n’obtenen concentrats d’hematies, plaquetes i plasma. Cadascú pot donar sang més d’una vegada l’any. En concret, les dones poden donar-ne tres vegades l’any i els homes, quatre. Els components de la sang caduquen passats uns dies, per això és necessari donar-ne de forma regular. Finalment, des del Banc de Sang recorden que «la sang es necessita sempre i tothom en pot donar si destina només vint minuts del seu temps».