El ple d’avui a l’Ajuntament de Girona ha evidenciat el pes que té un sol regidor en l'aritmètica municipal actual. Daniel Pamplona, encara portaveu de Ciutadans al consistori però expulsat del partit, s'ha abstingut, i així l’alcaldessa, Marta Madrenas, ha pogut emetre un vot de qualitat i aprovar els pressupostos i les ordenances pel 2022 proposats pel govern (Junts i Esquerra).

El pressupost s’eleva a 132.255.950 €, pujant un 7,43% respecte a l’actual (prorrogat de 2020). La tinenta d’alcaldia d’Hisenda, M. Àngels Planas, va defensar que s’impulsa «la neteja, la seguretat, l’economia i la protecció de les persones». Això, ara que Girona es troba en una fase de sortida de la pandèmia, i després de remarcar que han estat ajudant a la població i sectors més perjudicats per la crisi.

«El pressupost ara ha de ser expansiu» pels «nous reptes» de la Girona post-covid, va destacar Planas, afegint que «sabem que la ciutadania és madura i sap que tot això té un cost», abans d’explicar l’«augment de la pressió fiscal» amb la pujada de les taxes de l’any vinent un 6,2% de mitjana.

Així, els nous comptes sumen tres agents a la Policia Local (un d’ells era agent cívic i passa a ser policial) o una inversió en un nou sistema de vigilància (190.000 €). També hi ha increments en l’actualització salarial dels treballadors municipals, 104.000 € més a l’Escola de Música; i pugen 100.000 € el consorci de La Sopa (on el 2021 han hagut d’afegir diners), el transport públic (380.000 € més), o les accions comunitàries a barris (323.000 € on hi ha el pla integral de Girona Est o de Sant Narcís).

Les inversions es mantenen en 6 milions. Destaquen 600.000 € en enllumenat a la Devesa, 700.000 € d’enllumenat LED i 210.000 € de pla d’enllumenat, 500.000 € per dos autobusos; 130.000 € per unes noves cotxeres; 500.000 € per millorar els parcs, jardins, rotondes i mitgeres amb el nou pla Girona Verda; 190.000 € per més càmeres de vigilància i la seva gestió i 215.000 € per l’Estació Jove.

Abstenció de Pamplona

Planas va agrair a Pamplona «que ens hagi pogut entendre»: «coincidim que són essencials per la ciutat i que ara és responsabilitat del govern fer-los efectius». Pamplona, ara ja desmarcat de Cs, va explicar que amb l’abstenció (que «no és un sí») permet «la continuïtat natural de la governabilitat». «Tampoc és just per la ciutat quedar-se sense pressupost per aquests danys col·laterals que repercuteixen a les persones, si nosaltres no ens entenem en aquest plenari», va dir l’edil.

Tot i això, no es va estalviar crítiques al govern municipal, «inestable i amb data de caducitat», ni a la ciutat «en fase de decreixement arrel de la gestió del govern, de la ressaca del procés i del moment post-pandèmia», ni dels pressupostos «continuistes».

Duresa a l’oposició

Des de Guanyem van carregar contra el canvi d’aliances del govern. «Han passat de negociar amb el principal partit de l’oposició, amb Guanyem: republicanisme, d’esquerres, social i transformador, a fer-ho amb un regidor trànsfuga expulsat d’un partit, que avui dia és no adscrit, i que representa els valors del neoliberalisme i l’espanyolisme a la nostra ciutat», va reblar el portaveu, Lluc Salellas. El portaveu també va criticar que el pressupost fos «calcat al d’abans de la pandèmia» i que no sortissin inversions «a què vostès mateixos es comprometen» com estacions de Girocleta, el pont del carrer del Carme, la reforma de plaça Catalunya o propostes en direcció a un canvi de mobilitat i la reducció de cotxes. «No inclou inversions d’habitatge, ni educació, ni cultura», va remarcar.

El PSC també va lamentar que el pressupost té, per ells, una «manca absoluta de rumb, d’ambició, que ens indica que estem en un final d’etapa, sense projecte, sense il·lusió, sense ganes i sense energia», va dir la portaveu, Sílvia Paneque. La portaveu socialista va indicar la falta de recursos al sensellarisme, a les hortes de Santa Eugènia o en promoció econòmica («no han mogut ni una coma» dels comptes actuals», o la retallada a la partida de projectes socials, de 97.000 € a 75.000 €.

La regidora de Ciutadans Míriam Pujola, també va criticar la «poca variació en les partides, quan a nivell social sí que hi ha hagut moviments, i no eren positius». «No es busquen solucions al que tenim ni al que malauradament vindrà», va alertar Pujola.