L'ajuntament de Girona aprovarà aquesta tarda les ordenances fiscals per a l'any 2022 que preveuen un increment del 7,8% en l'Impost de Béns Immobles, segons van confirmar diferents grups municipals. En el cas dels immobles més grans, la pujada arribarà al 10%. La resta de taxes municipals, entre elles la de les escombraries, patiran increments superiors al 3%.

Fa un any, l'ajuntament de Girona va decidir congelar les taxes i impostos municipals per al 2021, amb la voluntat d'ajudar les famílies i empreses de la ciutat davant la crisi provocada per la pandèmia. Una mesura que, segons l'equip de govern, es podia adoptar per la bona situació econòmica del consistori i la gestió dels darrers anys.