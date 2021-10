L’Ajuntament de Girona ha incorporat un nou lector de microxips per a les actuacions que es fan a les colònies de gats de la ciutat. El tracta d’una donació del Col·legi de Veterinaris de Girona, que col·labora amb el consistori en el control d’aquests animals. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, i el president del Col·legi de Veterinaris de Girona, Ramon Cedó, van fer oficial la donació fa uns dies.

L’Ajuntament comparteix les bases de dades del recompte de gats amb la Generalitat per tal de tenir una major traçabilitat i control d’aquests felins i també per identificar-los per qüestions de salut, si es desplacen o si són atropellats. S’estima que a Girona hi ha uns 660 gats de colònia, dels quals 558 estan esterilitzats (un 84%). A més, des que es va començar la identificació i registre dels gats el febrer del 2021, ja n’hi ha 220 que també duen microxip. L’objectiu de l’Ajuntament és identificar la totalitat de felins de les 96 colònies de Girona en un període de dos anys.