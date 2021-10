L’Ajuntament de Girona augmentarà les taxes un 3,4%, pujarà l’IBI un 7,8%, i l’IAE i l’IBI de grans superfícies no residencials, un 10% l’any 2022. Un augment «necessari tenint en compte la necessitat d’incrementar serveis com la neteja i la seguretat, així com l’augment general del cost de la vida», ha dit la tinenta d’alcaldia d’Hisenda, M. Àngels Planas.

«Hem sigut el govern que menys ha apujat els impostos, i que sempre hem congelat taxes i impostos en moments com la crisi econòmica, o l’any passat amb la pandèmia. A més, tenim una flexibilitat absoluta perquè es puguin pagar de manera fraccionada», ha subratllat Planas.

«La mitjana de pagament de l’IBI sol ser de 500 euros per vivenda» a l’any, que són 3,25 euros al mes; «gairebé el preu d’una coca-cola», va indicar Planas. «No ens agrada aplicar aquest augment», ha admès Planas, però ha demanat que es valori la millora de serveis, inversions, i pressupost. A més, ha destacat que el 3,4% de pujada està per sota de l’increment de l’IPC (4,4%).

Les ordenances han estat aprovades al ple d’avui, on l’equip de govern (Junts i Esquerra) ha rebut el suport del regidor expulsat de Ciutadans, Daniel Pamplona, que s'ha abstingut afirmant que la pujada és «assumible» perquè l’any passat es van congelar les taxes. De fet, al mateix ple, Pamplona també ha donat suport als pressupostos per l'any 2022.

El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha criticat l’increment de l’IBI, «no podem compartir que hi hagi un creixement lineal igual per tothom», i menys «quan la resposta és que no hi ha recursos tècnics per fer-ho diferent».

Des del PSC, la regidora Bea Esporrín també ha lamentat que es faci pagar més «a les famílies que han perdut poder adquisitiu». «On queda la promesa que havia repetit en diferents plens d’ordenances la regidora d’Hisenda, de mantenir els impostos congelats en temps de crisi? És que ja no hi ha crisi?», ha reprovat Esporrín. A més, ha detallat que s’elimina el benefici fiscal del 15% en la taxa de residus als usuaris del porta a porta i contenidors intel·ligents, i que «es desincentiva el reciclatge», reduint la bonificació del 25% al 10% per fer servir les deixalleries municipals 6 cops a l’any o més.