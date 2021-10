El senador d'ERC Jordi Martí ha aconseguit que el govern espanyol es comprometi a dotar "amb urgència" de més persones l'Oficina d'Estrangeria de Girona, que el mes de juny tenia un 35% de vacants. ERC, que ha presentat la moció juntament amb EH-Bildu, ha defensat que cal "garantir els drets" de totes les persones estrangeres "a través d'un servei públic amb estàndard de qualitat". En aquest sentit, ha remarcat que abans de l'estiu hi havia 339 expedients d'autorització de residència i treball pendents de resolució. "I aquesta és, sens dubte, la veritable qüestió de fons", ha dit Martí. El grup socialista, que hi ha donat suport, ha manifestat que ja estan treballant per augmentar la plantilla i facilitar-hi "reforços puntuals".

"Existeix una bretxa digital important entre els sol·licitants, que solen pertànyer a col·lectius vulnerables i no tenen accés a les noves tecnologies i a les gestions telemàtiques", ha afirmat Martí. A més, ha qualificat de "mala solució" i de "disbarat" l'atribució temporal de funcions de l'oficina de Girona a l'oficina d'Estrangeria de Cáceres. Un extrem que els socialistes han defensat per "donar resposta a col·lapses" de procediments administratius.

Deulofeu també ha argumentat que l’atenció presencial s’ha reduït a un sol dia a la setmana i ha proposat incrementar-la fins a un mínim de dos.

