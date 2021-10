L'ex regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, s'abstindrà en la votació de pressupostos i ordenances de 2022 que l'equip de govern (JxCat i ERC) porten al ple extraordinari d'aquesta tarda. Això facilitarà un empat entre els grups municipals al govern (són 13 regidors, sumant els 9 de JxCat i els 4 d'Esquerra) i els de l'oposició (13, sumant els 6 de Guanyem Girona, els 6 del PSC i una de no adscrita) si és que tots els regidors i regidores del ple hi assisteixen. En aquesta situació, l'alcaldessa, Marta Madrenas, podrà emetre un vot de qualitat perquè tirin endavant els nous pressupostos i les noves ordenances.

Un pressupost de 132 milions

El pressupost que l'equip de govern durà al ple d'aquesta tarda és de 132 milions, un 7,22% més que els comptes vigents (de 123,11 milions l'any 2019, i que van ser prorrogats aquest 2020 per manca d'acord).

Daniel Pamplona afirma que ara "no tinc dependència de cap partit" i que facilitar que s'aprovin els pressupostos i les ordenances desencallarà aspectes com per exemple la pujada dels sous pendent del personal de l'Ajuntament que els pertoca per llei. Però el regidor remarca que els comptes són "continuistes" i que "no responen a la situació post-pandèmia". Per això, Pamplona deixa clar que "no els apadrino" i que la proposta és "responsabilitat dels 13 regidors de govern, no del regidor no adscrit".

Pamplona s'abstindrà, però Ciutadans votarà "no"

Cal recordar que Pamplona encara és oficialment portaveu de Cs al consistori gironí, però va ser expulsat del partit taronja aquest octubre i, el dia 2, ell mateix es va desmarcar de la formació en un article a aquest diari.

En canvi, la regidora no adscrita Míriam Pujola va ser expulsada del grup municipal de Ciutadans pel mateix Pamplona, tot i que, segons ella mateixa ha afirmat en intervencions posteriors, segueix representant a aquest partit com a regidora.

De fet, Pujola ha anunciat que aquesta tarda votarà en contra dels pressupostos i les ordenances per "irreals, continuistes i desatendre les necessitats causades per la pandèmia".

Pujola compta amb tot el suport de Ciutadans, tal i com ha indicat el secretari de comunicació autonòmic i diputat al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco: “[Pujola] és l’única persona que representa Ciutadans en el ple de Girona, independentment de la situació administrativa que s’hagi generat”.

La regidora ha lamentat que el projecte de pressupost 2022 “no hagi tingut en compte com serà la recuperació econòmica” a causa dels estralls provocats per la pandèmia i ha criticat que el govern de Junts i ERC, “gràcies al regidor expulsat, no cerquin solucions a la crisi actual, no incrementin les partides en plans de formació, ni ajudes socials davant l’increment de l’atur que s’està produint i sense una aposta clara per a la promoció de la ciutat i els barris de Girona”.

Al mateix temps, Pujola ha criticat les noves ordenances fiscals perquè suposen una “destralada a la classe mitja i treballadora” amb pujades de l’Ibi del 7,8%, un 10% en el cas dels immobles més grans, un increment de l’IAE del 10% i una pujada d’entre el 2 i el 4% a Mercagirona. “És obvi que un partit liberal com Ciutadans no pot recolzar uns increments tant exagerats i menys en una situació de crisi derivada d’una pandèmia”, ha remarcat.