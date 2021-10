És el contracte més important de l’Ajuntament de Girona i sobre un tema que centra moltes de les queixes dels ciutadans del dia a dia a la ciutat: la neteja viària i la recollida de residus. I el governlocal (JxCAT i ERC) l'havia portat al ple sense saber si el podria tirar endavant malgrat estar en minoria.

Els grups de l'oposició han bloquejat l'intent del govern municipal de canviar la gestió del servei de neteja viària i la recollida de residus. La idea era obtenir la titularitat del servei i cedir-la a una empresa privada, amb l'obligatorietat de subrogar els treballadors. Això havia provocat que dos sindicats (CC.OO i CGT) si mostressin en contra en considerar-ho una «privatització» i que es manifestessin poc abans de l’inici del ple extraordinari on s’havien de votar tots els canvis. Segons el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, diferents informes externs i dels tècnics municipals apostaven per aquest sistema per davant del mixt o d'una concessió. I ha indicat que les noves normatives estatals pràcticament obliguen a seguir aquest tipus de recomanacions.

Els canvis incloïen també els primers passos per un nou model en la neteja i la recollida que suposava passar de destinar-hi 15 milions a 22 milions. El contracte previst era per vuit anys amb l’opció de pròrroga per dues anualitats més. Es preveia nova maquinària (s’apostava pels vehicles elèctrics i a gas), l’increment de la plantilla en uns 50 treballadors més (ara són uns 200) i augments de freqüències. Els grups de l’oposició, en un ple extraordinari a primera hora de la tarda però han posat sobre la taula visions diferents a les del govern, i entre ells, i hi han votat en contra en bloc. I el govern, en minoria, no ha trobat el vot d’almenys un regidor que li feia falta.

El debat

El regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso, havia explicat al matí el nou model de gestió que volien implantar i quin seguit de mesures volien incloure en el contracte. Berloso ha admès ja que no sabia què volia fer l'oposició, ja que havien "reservat" la seva opinió. Tot però haurà d'esperar a un hipotètic acord d'aquí a unes setmanes amb alguna formació que s'ofereixi a negociar canvis que la satisfacin. Mentrestant, s’hauran d’anar pactant el preu de cada servei amb l’empresa actual, la mixta Girona + Neta.

La primera en mostrar les seves cartes ha estat la regidora no adscrita i afiliada a Ciutadans Míriam Pujola. Ha parlat d'una "situació crítica" entre els treballadors amb "sancions fins i tot per opinar" i ha indicat que caldria tenir en compte dues qüestions: una "relació correcta" amb els treballadors i que el servei "fos òptim" però que el nou servei es vol desentendre del contracte que al seu parer hauria de ser "òptim". El regidor Daniel Pamplona, expulsat de Ciutadans, no ha parlat.

Pels socialistes Bea Esporrín ha indicat que voldrien que la gestió fos amb una societat mixta on l'Ajuntament hi tingués el 51% i que la proposta del govern només "cronificarà" els problemes actuals amb la neteja i els residus. «La ciutat està bruta i deixada, i que Girona té un greu problema amb el servei de neteja» ha insistit Esporrín.

Finalment per Guanyem Girona, Laia Pèlach ha lamentat que, segons ha assegurat, el govern no s'hagi volgut asseure a la taula per negociar i debatre aspectes relatius al cost, model, durada o si és possible dividir el servei en diferents lots. Guanyem rebutja l'actual sistema de contenidors intel·ligents i la seva possible implantació per tota la ciutat.

Neteja viària

El govern havia plantejat un model de neteja viària amb una programació en base a la intensitat de brutícia. A major intensitat, més freqüència de neteja prevista tant la bàsica amb escombra com amb aigua a pressió que guanyava molta importància. De fet, la neteja amb aigua a pressió s'havia previst en tots els carrers de Girona. A la gran majoria de barris aquest servei es faria un cop a la setmana, mentre que els barris que menys s’embruten es realitzaria de forma quinzenal; en quedaven fora els polígons industrials.

Els dies previstos per retirar fulles es doblava i de les 40 jornades actuals, se'n preveien 80. Es programava retirar herbes espontànies en tres fases de l'any, netejar els aparcaments en superfície cada sis mesos (ara és un cop l'any) i contemplava que els escombriaires recollissin els excrements de gossos que els seus amos no retiraven després de llançar-hi un producte solidificant. També es preveia feines especials a espais d'oci nocturn els divendres, dissabtes i diumenges al matí, per exemple als carrers Figuerola i Bonastruc de Porta. I quedava inclòs dins el contracte la intervenció en esdeveniments com les Fires, la cavalcada de Reis, Sant Jordi, Temps de Flors o les festes majors als barris, que ara no formen part del servei i s'han de contractar i facturar per separat. Els treballadors enlloc de fer cada dia un recorregut de 4'5 quilòmetres, n'havien de fer 4, controlats amb un GPS que portarien en una eina de treball.

Recollida de residus

D’altra banda, el text planificava la implementació de diferents models de recollida selectiva a tota la ciutat i el transport de residus. Es proposaven tres models en funció de la tipologia urbana majoritària de cada barri. Un d’ells, el porta a porta agrupat o contenidors intel·ligents que s’implementava allà on hi ha més densitat de població. L’altre model era el porta a porta domiciliari que es farà on predominen els models de casa unifamiliar. I, finalment, hi havia les àrees temporals de recollida, un model específic pel Barri Vell i el Mercadal.

Pel que fa a alguns terminis, el porta a porta domiciliari, durant l’últim trimestre del 2023 a tots els barris a la vegada; i el porta a porta agrupat, el primer trimestre de 2024. A més, el porta a porta comercial s’estenia a tota la ciutat; l’objectiu era fer-ho efectiu al llarg del 2024.

Reacció de CC.OO

Un cop s'ha sabut el resultat de la votació, des de CCOO es va valorar "molt positivament que la proposta de privatització al 100% del servei de sanejament urbà de Girona així estat rebutjada pel ple de l’ajuntament". "Creiem que la qualitat del servei surt guanyant. Entenem que la permanència en el consell d’administració de l’empresa dels representants de l’ajuntament, permet un control directe sobre la qualitat del servei i els seus costos", asseguren en un comunicat.