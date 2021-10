«En Pere Joan era un home elegant, simpàtic i educat. Una manera de viure que ja no es porta. Sempre en el record». El llibreter Guillem Terribas escrivia ahir a les xarxes socials aquest comentari sobre Pere Joan Palahí, pintor i cartellista, cronista taurí i speaker de l’estadi de Montilivi, entre moltes altres coses, que va morir divendres als 80 anys. «La família del Girona avui està de dol. Ens ha deixat Pere Joan Palahí, que durant anys va ser l’speaker de Montilivi. La seva veu ja forma part de la història del nostre Club», va escriure el Girona FC a Twitter, en una de les nombroses mostres de condol que van proliferar a les xarxes per la mort de Palahí, que avui serà recordat en una cerimònia religiosa a les Germanetes dels Pobres, a les 11 del matí.

Palahí era una persona molt popular a Girona. Nascut al Barri Vell, s’havia dedicat professionalment durant dècades al sector de la pintura i la retolació a través d’una empresa creada pel seu pare l’any 1929. Però a més havia estat un gran aficionat als toros, i fins i tot va arribar a debutar com a torero l’any 1964, amb el nom de «Pinturero», amb el qual seria conegut de manera popular, i amb el qual també signaria durant un temps les seves cròniques taurines a Los Sitios. Més endavant, ja signant com a Pere Joan Palahí, i adaptant al català el particular argot taurí, mantindria aquesta activitat com a cronista al Diari de Girona. «A través dels seus escrits es pot resseguir la història del toreig a casa nostra des dels anys 60 fins avui. Potser algun dia aquestes cròniques s’haurien de recopilar en forma de llibre», escrivia sobre Palahí, en un article publicat al diari l’1 de juny de 2007, Jordi Vilamitjana (1957-2014). També era un gran aficionat al futbol, i durant molts anys va ser l’speaker del Girona FC a l’estadi de Montilivi.