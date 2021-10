El Departament de Polítiques Digitals i Territori preveu enllestir el projecte executiu de la variant de la C-66 al seu pas per Celrà a mitjans de febrer del 2022. L'Ajuntament del municipi ha anunciat aquesta data després que l'alcalde enviés un escrit al Departament per saber l'estat del projecte, que des de Territori s'havia promès a mitjans del 2020. El projecte preveu convertir el vial que passa pel polígon industrial de Celrà en la variant del municipi i, d'aquesta manera, desviar el tram de carretera que actualment travessa el poble. La inversió prevista per aquesta obra és de 3,35 milions d'euros.

El projecte preveu millorar el ferm dels carrers Nòria Ter i Llevant que passen pel polígon industrial i convertir-lo en el traçat de la C-66. A més, la variant també implicaria la reordenació dels accessos a Celrà. Una vegada s'hagi construït aquesta nova via, el govern municipal confia que el traçat actual de la carretera C-66 passi a ser un carrer del poble. Es tracta d'una de les aspiracions històriques de l'Ajuntament de Celrà.

El projecte de variant que creua el polígon industrial és un projecte que el consistori va presentar al 2018 a la Generalitat.