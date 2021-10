El lliurament del 41è Premi Just Manuel Casero de novel·la curta — que s’inclou dins dels actes de la XXIX Proposta de Poesia que programen conjuntament La Planeta i la Llibreria 22— es durà a terme el dissabte 30 d’octubre a les 12:30 hores a la sala La Planeta en un acte que comptarà amb Joaquim Nadal.

La cerimònia recupera aquesta tardor l’homenatge a l’escriptor, activista i polític Just M. Casero que la pandèmia va obligar a ajornar l’any passat. En aquesta edició del premi s’han rebut un total de 33 obres entre les quals el jurat — format per Mita Casacuberta, Josep Maria Fonalleras, Imma Merino, Vicenç Pagès, Eva Vázquez i Jordi Gisperten— decidirà el guanyador d’una edició dotada amb 2.000 euros pel primer premi i amb 1.500 pel finalista. El premiat rebrà enguany una escultura inspirada en el diccionari català de Pompeu Fabra. La XXIX Proposta de Poesia arrencarà el 29 d’octubre amb un recital poètic a càrrec d’Enric Casasses, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 2020, i el jove poeta Guim Valls. El premi Just M. Casero de novel·la curta s’ha celebrat ininterrompudament des de 1981. De fet, ni la pandèmia en va aturar la seva celebració (tot i que la va modificar). En aquests més de quaranta anys de vida, el guardó ha quedat desert en quatre ocasions (1989, 1991, 1993 i 1995).

Just Manuel Casero Madrid va ser fundador del Punt Diari de Girona (1979) i aquest mateix any fou elegit regidor del primer ajuntament democràtic de Girona pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE); va presidir el Consell Municipal de Sarrià de Ter i va ser diputat ponent de Sanitat i Serveis Socials de la Diputació Provincial de Girona.

Entre 1966 i 1969 va ser locutor de Ràdio Popular de Figueres i va participar en nombroses activitats juvenils, culturals i religioses, especialment al grup l’Esplai i com a monitor a les Colònies de Vacances del Bisbat. També es va iniciar en el periodisme a l’emissora, al setmanari Vida Parroquial i al diari Tele/eXprés de Barcelona.

L’any 1969 va tornar a Girona. Va treballar com a secretari permanent del Servei de Colònies de Vacances i com administratiu a l’empresa d’obres públiques Unepsa i va intensificar les seves activitats periodístiques com a membre del consell de redacció del setmanari Presència i co-autor del llibre «Girona grisa i negra» (1972). Es va casar amb Maria Mercè Gumbau Reynalt, amb qui va tenir dos fills, Bernat (1972) i Roger (1974). Va ser impulsor de la cooperativa de pares de l’escola Natzaret i col·laborador del Teatre Experimental Independent (TEI) de Banyoles i del grup Inteatrex, derivat de l’anterior.

Va morir als 34 anys d’edat, un mes i mig després de descobrir-se-li un càncer de fetge, el 31 de gener de 1981.

«Dinou vint» la novel·la guanyadora l’any 2020

L’escriptora gironina Helena Carreras va ser la guanyadora de la 40a edició del guardó amb la novel·la «Dinou vint». El llibre, publicat per l’Editorial Empúries, homenatja una generació de joves i adolescents que lluiten pel que creuen enmig de les turbulències de l’actualitat a través de la relació d’una mare i la seva filla adolescent en un curs escolar marcat pel procés i la pandèmia.