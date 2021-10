Aquest any sí! Aquest any tornarem a gaudir de les Fires de Sant Narcís després d’unes últimes edicions més que accidentades. A poc a poc ens acostem a la desitjada normalitat i una bona prova és el programa festiu que s’ha elaborat i que permetrà que tornin a celebrar-se actes populars al carrer.

Hi ha ganes de tornar a poder celebrar unes fires amb normalitat. I si les coses no es torcen al darrer moment ho seran. Si més no donant un cop d’ull al programa de fires veurem com tornarem a tenir un pregó popular a la plaça del Vi, uns focs d’artifici, la fira de mostres, els concerts, barraques tot i que amb algunes lògiques limitacions, fires d’artesania i alimentació, mercats, ballades de sardanes...en resum moltes activitats que fins ara no es podien celebrar per culpa de la pandèmia. El programa de fires dels darrers anys s’ha vist alterat també per altres raons. No es van fer focs, es van suspendre barraques a conseqüència de l’empresonament de polítics catalans i la posterior sentència del procés.

Ara tot allò queda enrere i la voluntat és poder gaudir d’unes fires com les d’anys anteriors. No obstant això, cal seguir encara algunes recomanacions sanitàries i per això no tots els actes han pogut ser inclosos.

Tenim també un cartell de fires obra de Juanjo Valeros que escenifica precisament l’esclat d’alegria que viurà la ciutat quan s’obrin oficialment els actes d’aquest any. Tornarem a passejar pels carrers de la ciutat, pels seus mercats i fires, pel recinte de la fira de mostres que, tot i que tindrà menys participació, ha aconseguit reunir a moltes empreses i firmes comercials que també estaven desitjant tornar-hi a ser presents. Tornarem a gaudir de les exposicions, de les nits de barraques, de concerts al parc del Migdia i contemplar finalment el castell de focs d’artifici que servirà per culminar uns dies festius de gran intensitat.

Seran dos caps de setmana com s’ha fet des de sempre. El tret de sortida serà el 28 d’octubre i l’endemà se celebrarà la festa patronal de Sant Narcís amb la tradicional missa a la basílica de Sant Feliu en honor al patró. Una tradició que perdura i que es manté.

Les fires estan programades fins al proper 7 de novembre. Una de les jornades més potents, Tots Sants, l’1 de novembre ens permetrà gaudir novament de les tradicionals fires al carrer amb les temàtiques de dibuix, alimentació, brocanters, antiquaris i artesania. Serà el dia en què tradicionalment, milers de visitants s’acosten a la ciutat i on es fa més que difícil aparcar o trobar una taula per dinar. Aquest any amb la majoria de restriccions ja aixecades s’espera que sigui una diada de Tots Sants extraordinària.

Les activitats infantils amb espectacles i concerts de petit format també tindran un gran protagonisme aquests dies. Tornen també les atraccions de fires a la Devesa, amb una jornada de reducció de preus, unes hores de la fira en silenci i un espai nou per acampar pels firaires. Hi haurà també l’espai de les barraques a la Copa amb una barra comunitària que donarà beneficis a una quinzena d’entitats i col·lectius de la ciutat. Inicialment només hi havien de participar vuit entitats, però al final s’ha ampliat el nombre d’associacions que d’una manera o altra hi seran presents.

I com que fires també és solidaritat s’ha programat una marató de recollida voluntària de sang a la Casa de Cultura. Tot plegat, ara només cal gaudir de les fires amb responsabilitat i seguretat i cridar ben fort: Aquest any sí!