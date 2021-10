Girona farà un any més la Campanya de les Persones Sense Llar i portarà a terme una desena de propostes amb l’objectiu de fer visible el col·lectiu de les persones sense llar a la ciutat. Enguany té per lema «Sense sortida? Perduts en un sistema de protecció social que no protegeix» i l’organitzen l’Ajuntament de Girona, a través del Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, i per les entitats Traçant Camins i Càritas Diocesana de Girona. Les activitats van arrancar ahir amb un acte inaugural amb les tres organitzacions i s’allargaran fins al 28 d’octubre.

«Des de l’Ajuntament de Girona estem completament compromesos amb garantir la dignitat a les persones sense llar, destinant-hi recursos i projectes. Durant la pandèmia vam ser un exemple de bona gestió i de servei envers aquest col·lectiu amb l’adequació del Palau de Fires i, enguany ja treballem en el disseny del Pla de fred. Som l’única població de totes les comarques gironines amb aquests serveis, perquè som una ciutat que ens creiem que hem de treballar per la justícia social i per ajudar els col·lectius més desafavorits. La participació en la campanya que ara presentem n’és una mostra més», destaca la regidora de Drets Socials de l’Ajuntament, Núria Pi.

L’acte central de la setmana serà dijous 28 d’octubre amb la taula rodona «Consum d’alcohol i drogues. On és la frontera», que es farà a La Sopa de 9.30 a 11 h. Tot seguit, a les 12 h davant de l’edifici de la Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona, es farà el «flashmob» i la lectura del manifest de la campanya.

També es presentarà el llibre La mirada horitzontal, de David Vázquez Villamor, i la posterior taula rodona «Vivències d’educadors de carrer». Dimarts 26 d’octubre, a les 10.30 h, s’inaugurarà l’espai «Trobades amb sostre» al Local de Pedret, on es podrà veure l’exposició fotogràfica «Amb el cap ben alt», i el dia 27 es farà una festa amb xocolatada i acompanyament musical de la mà del grup Manel, Dani i Hugo.