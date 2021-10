El sector del comerç i la restauració han patit un fort cop durant la crisi derivada de la pandèmia sanitària. Molts establiments s’han vist obligats a tancar temporalment -i lamentablement alguns de forma definitiva- han hagut d’ajustar espais i sacrificar personal. Tant el comerç com la restauració són sectors claus en l’activitat econòmica de la ciutat. Per fires, també tradicionalment han tingut un paper molt destacat. Per aquest motiu, ara que es busca recuperar una certa normalitat també s’ha volgut engegar una campanya promocional.

Tal com va passar durant l’estiu i durant l’edició anterior de Temps de Flors, des de l’Ajuntament de Girona s’ha volgut donar un cop de mà i ha anunciat una promoció amb l’objectiu d’incentivar la compra als comerços i la restauració de proximitat entre els residents i els visitants de la ciutat durant les fires d’aquest any. L’objectiu és molt clar: fomentar la reactivació econòmica del sector.

El cartell que s’està promocionant aquests dies porta per títol «Regala Girona» i el missatge és «Dona vida al comerç i a la restauració de la nostra ciutat». Molts establiments ja s’han començat a preparar per a les Fires de Sant Narcís i fins i tot l’ampliació del marge de mesures de protecció de la pandèmia els hi permet també agafar reserves de grup. Tot plegat, es busca donar un cop de mà a un sector que ha patit de forma important la crisi econòmica. La intenció és que per Nadal es torni a fer una campanya similar de promoció.

De fet, la campanya «Regala Girona» ha de durar durant tot el 2021. Tal com assegura l’Ajuntament de Girona a la seva web, l’objectiu és «posar en valor el rol de proximitat del comerç i restauració de la ciutat i fomentar el consum de productes locals». Per això el lema és regalar Girona, ja que d’aquesta manera es dona visibilitat al teixit comercial i potencien elements patrimonials i identitaris de la ciutat. El comerç local ha patit durant la pandèmia l’increment de la compra a distància. A poc a poc es va recuperant el ritme, però encara no s’han assolit les xifres prèvies a la pandèmia. En molts eixos comercials encara es veuen locals que han hagut de tancar les seves portes i no s’ha pogut reprendre l’activitat.

En aquest sentit, s’assegura que «el sector del comerç, serveis i restauració es troba amb greus problemes estructurals derivats de la crisi sanitària i les restriccions, que com a conseqüència d’aquesta s’han hagut d’adoptar, amb especial incidència en el sector de la restauració i alguns serveis, que han patit mesures més severes de tancament absolut en diferents moments».

Per aquesta raó, ’Ajuntament té molt clar que «ara més que mai», cal ajudar i contribuir a la recuperació d’àmbits essencials de l’economia local.