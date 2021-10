Tornen les barraques i torna també la música a la Copa. Des del 28 d’octubre al 6 de novembre passaran pel recinte diversos grups que formen un gran cartell musical. La programació és molt variadaper satisfer a tots els gustos musicals. En cada sessió s’ha programat un doble concert.

El primer dia, el 28 d’octubre, està anunciada l’actuació de Biflats i Oques Grasses. A l’endemà, la jornada patronal de Sant Narcís, tocarà el torn a Fetus i Gundown. Pel dissabte 30 d’octubre s’ha programat igualment una doble actuació amb El Pony Pisador i Ebri Knight. El primer cap de setmana de les Fires es tancarà amb les actuacions de Roba Estesa i Iseo & Dodosound. Inicialment, pel dia 1 de novembre no hi ha anunciada cap actuació al recinte de les barraques. Tampoc n’hi haurà al llarg de la setmana.

La programació dels concerts es reprendrà novament el 4 de novembre. Per aquest dia hi haurà una de les actuacions més esperades de les fires i un dels grups musicals que ja es va anunciar fa unes setmanes. Es tracta del concert que oferirà Buhos compartint escenari també amb Marcel i Júlia.

Per encarar ja el darrer cap de setmana de les Fires, el dia 5 de novembre està prevista l’actuació de Gatibu i Desakato. Finalment, la programació de la Copa es tancarà el 6 de novembre amb Vinnie Karios, Jazzwoman, Extraño Weys i Zoo, en un dels concerts també més esperats pel públic.

Es tracta d’una programació eclèctica que ha buscat satisfer tots els gustos. No hi haurà tants concerts com en edicions anteriors, però s’ha hagut de buscar l’equilibri i encaixar -los tenint en compte els protocols sanitaris. L’Ajuntament ha programat inicialment l’inici de tots aquests espectacles musicals per a 2/4 d’11 de la nit.