És també un dels actes més esperats de totes les fires i que reuneix a un major nombre d’espectadors. Ens referim al castell de focs d’artifici que serveix com a cloenda als dies de diversió i disbauxa. Són molt els seguidors que durant els darrers anys han lamentat que, per una causa o altra, els focs no s’hagin celebrat. Ara estan d’enhorabona ja que l’espectacle pirotècnic s’ha programat pel dia 7 de novembre, a les 8 del vespre.

L’espai escollit pel llançament de tots els elements pirotècnics serà de nou Fontajau, al voltant del pavelló municipal i al costat de la llera del riu Ter. Aquest és l’indret que durant els darrers anys ha acollit els focs després del seu trasllat, per raons de seguretat, des del centre la ciutat. L’espai de Fontajau reuneix totes les mesures de seguretat que es demanen i permet distribuir millor tota la càrrega explosiva que després es llança sobre el cel de la ciutat. L’acte serà obert però es demana a tots els assistents que segueixin en tot moment les mesures sanitàries dictades contra la Covid-19. Molts espectadors se situen habitualment al voltant del parc de les ribes del Ter i Fontajau, especialment a la zona del pont i la rotonda del Palau de Fires. No obstant això, sempre és aconsellable seguir el castell de focs des de punts de més alçada per poder contemplar tots els efectes. La muntanya de Montjuïc on el sector de Torre Gironella són també punts on es reuneix molta gent.

Pel que fa a l’espectacle, a l’hora de tancar aquesta edició, encara no s’havien donat a conèixer els detalls de com seria. L’empresa escollida per l’Ajuntament de Girona ha estat la catalana Pirotècnia Estalella amb una llarga tradició en aquest tipus d’esdeveniments, tant amb castell de focs com amb piromusicals.