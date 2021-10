Els forenses conclouen que la víctima de l'assalt violent a Sant Jordi Desvalls (Gironès) va rebre múltiples cops a la cara i vinculen la mort de la dona de 91 anys, gairebé un mes després, amb l'atac. Al judici, que es fa a l'Audiència de Girona amb jurat popular, els perits han assegurat que, a conseqüència de l'agressió durant el robatori a casa seva del 25 de novembre del 2019, la dona va patir un traumatisme cranial i que això va provocar que la seva salut s'anés deteriorant fins a causar-li una «mort diferida». També han declarat els perits que han avaluat l'historial d'atencions psicològiques i psiquiàtriques de l'acusat. Apunten que havia tingut brots psicòtics, però que sabia el que es feia en el moment dels fets.

Els forenses asseguren «sense cap gènere de dubte» que hi ha un «nexe causal» entre el traumatisme cranioencefàlic que va patir la víctima i la seva defunció. Es tracta, han explicat davant del jurat popular, d'una «mort diferida» perquè, arran de l'agressió, la salut de la víctima es va anar deteriorant i va anar tenint complicacions fins que va morir. El robatori va tenir lloc el 25 de novembre del 2019 i la víctima va morir el 22 de desembre. El jurat popular haurà de determinar al veredicte si l'acusat va ser l'autor dels fets i, també, si tenia intenció de matar l'anciana, si es podia suposar que colpejant-la al cap li podia provocar la mort o si va ser una imprudència greu. Els forenses han apuntat que els hematomes que l'anciana tenia a la cara evidencien que va rebre múltiples cops: «És una policontusió». Un dels perits ha arribat a dir que s'havia tractat d'una «pallissa».

També han apuntat que, tot i l'edat avançada de la víctima, tenia un estat de salut «envejable» per la seva edat, era pràcticament autònoma i les patologies eren les habituals en ancians. El deteriorament de la salut de la dona va provocar que l'11 de desembre, una forense conclogués que no estava en condicions de declarar. Tot i que el dia del robatori ella mateixa va ser capaç d'activar el medalló de teleassistència, tres setmanes després ja no tenia capacitat d'establir una conversa «efectiva». Al judici, també han declarat els metges que la van anar atenent des que va ingressar al Trueta i arran dels problemes de salut que va anar tenint després. Els professionals han afirmat que cap d'ells va considerar que la seva vida corria perill.

Aquest dimarts també ha estat el torn dels forenses que van avaluar si l'acusat tenia les capacitats afectades. Els perits han explicat que tenia antecedents de tractaments psiquiàtrics i psicològics des dels 12 anys i que havia tingut brots psicòtics, però assenyalen que no hi ha cap evidència que indiqui que en patís en el moment dels fets: «Sabia que robar és il·legal i que agredir és il·legal». Sí que conclouen que tenia la capacitat volitiva «parcialment afectada» perquè té dificultats per controlar els impulsos. Una situació que s'hauria pogut agreujar pel consum de drogues. Els perits remarquen que una possibilitat és que pogués controlar menys els seus impulsos si necessitava diners per comprar-ne.

El judici continua a la tarda amb la declaració de l'acusat

El fiscal Enrique Barata sosté que l'acusat no tenia intenció de matar la víctima quan la van colpejar a la cara: «No consta que utilitzessin cap arma o instrument perillós, ni que tinguessin intenció de causar la mort ni que consideressin que aquesta conducta agressiva fos objectivament adequada per provocar-li la mort». Sol·licita 5 anys de presó pel robatori i 4 per un homicidi per imprudència greu. L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Jordi Colomer, subratlla a l'escrit de conclusions provisionals que el processat, sol o acompanyat, va colpejar la víctima «amb una violència desmesurada»: «Especialment a la cara, sense que pogués reaccionar ni oferir la més mínima defensa». Després, continua, els lladres van arrossegar l'anciana fins a l'habitació, van regirar la casa i li van robar la bossa de mà, 800 euros en efectiu i joies valorades en 645 euros.

L'acusa d'un delicte d'assassinat a persona especialment vulnerable, per al qual sol·licita presó permanent revisable. També reclama que se'l condemni a 5 anys de presó per un delicte de robatori amb violència a casa habitada. L'advocat de la defensa, David Carrasco, admet que el processat va entrar a robar a casa de l'anciana, però nega que fos ell qui agredís l'anciana. A més, diu que «no hi ha una relació de causalitat» entre les lesions que va patir la víctima i la seva mort. A més, l'advocat també sosté que el processat pateix «anomalies psicològiques i psiquiàtriques» i que era drogoaddicte en el moment dels fets. Per això, reclama que se li estimin dues eximents incomplertes i que se'l condemni a 1 any i 10 mesos de presó pel robatori.