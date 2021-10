Quin tipus de Fires viurem. Seran unes fires amb mascareta?

Seran unes Fires molt més normals del que ens haguéssim pogut pensar fa tot just unes setmanes, ja que la reducció de restriccions en espectacles culturals o en festes majors ha coincidit amb la fase final dels preparatius. Des de l’Ajuntament havíem treballat amb diferents escenaris, i això ens ha permès ser més àgils per adaptar-nos a aquests canvis d’última hora. Seran unes fires que no tindran al 100% tota la programació a què estàvem acostumats, però s’hi acostarà i tindrà tots els grans actes i els més populars. La seguretat sanitària ha sigut sempre el que més ens ha preocupat, i sortosament la situació actual de contagis ens permetrà tenir unes fires prou normals, tot i la mascareta.

Ja hi ha ganes de tenir unes fires, diríem, que normals oi?

Crec que ens ho mereixem, tots plegats. Portem dos anys on hem viscut situacions excepcionals, moments únics en la nostra història recent: les sentències de l’u d’octubre, el temporal Glòria, i el virus de la covid-19. Ens n’estem sortint amb un gran esforç, individual i col·lectiu, i en certa manera el fet que puguem fer aquestes fires més normals equival en certa manera a un reconeixement a tots aquests esforços. Cal recordar que encara estem en fase d’alerta per la pandèmia i que cal tenir seny, però crec que tota la ciutadania desitja arribar a aquest moment de normalitat, i fer-ho durant les Fires encara les farà més especials. Després de dos anys, molta gent es retrobarà aquests dies a Girona.

Quina és l’activitat que més ganes té de gaudir?

Més que una activitat, el que tinc ganes de gaudir és l’ambient. Aquest formigueig de gent per la ciutat, les terrasses plenes, el trepitjar la Devesa, l’olor de les castanyes... És un ambient únic, que els que som de Girona identifiquem molt ràpidament, i que només passa per Fires. És d’això del que tinc més ganes. Ara bé, està clar que els més petits han trobat molt a faltar les atraccions, i el mateix ha passat amb els joves i les barraques. També és important recuperar la Fira de Mostres, que és clau per a moltes empreses. I tenir els focs com a final de festa tornarà a ser molt positiu.

Què li sembla el cartell de Fires d’aquest any?

M’ha encantat, l’he trobat preciós i, sobretot, gironí. L’ha fet en Juanjo Valeros, que és dissenyador gràfic de Sant Narcís i professor al Sobrequés, i hi ha sabut traslladar tots aquests elements que identifiquen com a ciutat, molts dels quals icones de les Fires. Molts hi hem dedicat una bona estona a trobar-los, n’hi ha 27, a veure qui els troba tots! A part d’aquesta identificació amb la ciutat, que es reforça amb el perfil més clàssic de Girona, hi ha tota aquesta explosió de colors que representa els focs artificials. Això ens porta un cartell que té molta vida, moltes ganes de gresca, i que és precisament el que ara mateix vol la ciutadania: sortir de les conseqüències de la pandèmia.

També és important recuperar la Fira de Mostres; és clau per a moltes empreses

L’any vinent ja hi haurà el nombre habitual de barraques a la Copa?

Aquest any es va buscar una solució a les barraques pensant en les restriccions d’aforament, que limitava molt la capacitat de les barraques de recuperar l’esforç que representa organitzar-les. Per això vam pactar amb la comissió de la Copa crear una barra comunitària i uns beneficis equitatius per a cadascuna de les entitats, que era el que millor s’adaptava a les circumstàncies. Ara hi haurà un aforament total, però no es va ser a temps de poder plantejar un retorn al format original. Evidentment, el que passi aquest any també serà una prova, i el que no podem és començar a extreure conclusions abans d’haver-se fins i tot celebrat les Fires. Jo entenc que les barraques tenen un format tradicional molt arrelat, i que en circumstàncies normals és el que tothom identifica. Ara bé, el que es faci o es deixi de fer dependrà també del que digui la pròpia Comissió de la Copa, que és on es reuneixen totes les entitats i el propi ajuntament.

Què faran perquè siguin unes fires cíviques i segures?

La recuperació d’una pràctica normalitat ens redueix el risc d’un dels temes que més ens preocupaven, que era la possibilitat de botellots incontrolats. Abans de l’obertura de l’oci nocturn vam veure a totes les ciutats del país imatges que no ens van agradar, i és evident que el dispositiu de seguretat ara serà molt diferent. Ara bé, tindrem tots els agents disponibles de la Policia Municipal al carrer, perquè per mi la seguretat és una prioritat. I comptem amb els agents dels Mossos d’Esquadra, que són els responsables de l’ordre públic. El que no canvia és la crida que fem sempre a tenir una actitud cívica, perquè això repercuteix en el benefici de tots, per exemple en temes com la neteja. Al final, tots tenim la nostra responsabilitat en aquest sentit.

Els firaires disposaran propi a la zona de la Copa? Si funciona es repetirà l’any vinent?

Els darrers anys ja havíem anat traient els firaires de la Devesa, amb mesures com ara l’aparcament de Domeny o no permetent acampar als qui són de Girona o voltants. Això ens permet reduir l’afectació al parc, i aquest any farem un salt més important adaptant-hi l’aparcament de la Copa. Com deia abans, no podem extreure conclusions abans d’haver vist com funciona. Passades les fires ho valorarem, tenint present també que l’aparcament és un dels grans reptes que tenim a la ciutat, i que precisament durant les Fires l’impacte es multiplica. Fem una crida a tothom que ve de fora a aparcar als afores de la ciutat, i desplaçar-se a peu o en transport públic.

Tindrem tots els agents disponibles al carrer, perquè per mi la seguretat és una prioritat

Ara farà 60 anys que les fires van deixar la Gran Via de Jaume I per instal·lar-se a la Devesa. Algun dia es buscarà un altre emplaçament o les atraccions sempre se situaran al parc?

Si depèn de mi, les atraccions continuaran a la Devesa. No estic d’acord amb qui defensa treure-les d’allà i portar-les als afores, perquè crec que perdríem un dels nostres signes d’identitat de les Fires. El que hem de fer és una bona gestió de l’espai, com estem fent amb els firaires, però en cap cas treure les atraccions d’allà. A més, hem de tenir en compte que molta gent de la ciutat s’hi pot desplaçar caminant, i aquest és un valor que no podem perdre.

Quan creu que recuperarà la ciutat el seu funcionament habitual?

De mica en mica ja l’estem recuperant. Evidentment encara hi ha sectors tocats, com per exemple el turisme i tot el que hi va lligat, però estem tornant a una situació més normal. El que són els serveis públics funcionen amb normalitat, i estem notant com el conjunt de l’activitat va tornant progressivament a nivells prepandèmia. Segons els indicadors que tenim, a Girona ens estem refent a més velocitat que el nostre entorn, i amb mitjanes superiors a les del país. Hi ha sectors que són vitals per a la ciutat i per a la creació d’ocupació, i per això és important que es recuperin ràpidament, com el comerç, l’hostaleria, la cultura, la tecnologia o el turisme. Tot això és clau per accelerar la recuperació, fet que repercuteix en la cohesió social i el progrés econòmic, i que alhora serveix per garantir uns serveis públics de qualitat.

Si se segueix amb l’evolució de la pandèmia de forma positiva, tornarem a tenir una cavalcada de Reis com abans?

Evidentment, si l’evolució és positiva i no hi ha restriccions, tornarem a tenir cavalcada de Reis. Però crec que encara és aviat per parlar-ne, perquè amb la pandèmia hem après a treballar amb total incertesa.