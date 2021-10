Una altra de les ofertes culturals que es pot gaudir durant aquestes Fires de Girona és l’exposició sobre surrealisme i disseny que presenta el CaixaFòrum. Sota el títol «Objectes de desig. Surrealisme i disseny, 1914-2020» la mostra, explora, segons els seus organitzadors, «l’intercanvi en totes dues direccions entre surrealisme i disseny, juxtaposant obres d’art surrealista i peces de disseny destacades dels últims cent anys».

L’exposició permet contemplar moltes obres de grans artistes. No hi podia faltar evidentment la figura de l’artista empordanès, Salvador Dalí. Les seves obres acompanyen a les d’altres creadors com Gae Aulenti, Björk, Claude Cahun, Achille Castiglioni, Giorgio de Chirico, Le Corbusier, Isamu Noguchi o Meret Oppenheim, entre molts altres, tal com es detalla en el programa.

L’exposició està produïda i organtizada amb el Vitra Design Museum, patrocinada per Hugo Boss i amb el suport de l’Art Mentor Foundation Lucerne. En la seva presentació, els promotors expliquen que el surrealisme va adquirir una gran projecció després de la publicació, l’any 1924, de l’anomenat Manifest del Surrealisme d’André Breton. Es va convertir en un moviment intel·lectual i polític internacional amb la participació de diferents artistes provinents de les més variades disciplines artístiques i culturals.

Segons es detalla en el programa de l’exposició, el disseny i els objectes quotidians van ser una gran font d’inspiració i el surrealisme va anar obrint «nous camins que abordaven les emocions, les fantasies, les pors i altres qüestions existencials». I en aquest terreny, va sobresortir la figura de Salvador Dalí.

La mostra permetrà al visitant fer un recorregut per tota aquesta història artística contemplant obres d’art surrealista, peces de disseny i també pintures, escultures, objectes de col·lecció, cartells, revistes, llibres, fotografies i fins i tot també pel·lícules. L’exposició es pot visitar de forma totalment gratuïta amb reserva prèvia.