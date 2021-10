Una cursa de rutlles, un campionat de bitlles catalanes o una estirada de corda. Aquestes seran alguna de les activitats que es portaran a terme durant l’anomenada Festa Major de 4 Rius que enfronta a barris de la ciutat. Es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu la recuperació d’alguns jocs tradicionals i que en els darrers anys ja s’han posat en pràctica amb força participació.

Una de les primeres proves serà el concurs de versots del 21 al 29 d’octubre. Serà en línia i per twitter mencioant @fgironina o bé @diablesonyar i està organitzat per la Fal·lera Gironina i els Diables de l’Onyar. També estava previst fer en línia i per twitter el concurs de dibuixos de capgrossos organitzat per la Fal·lera però finalment ha caigut del programa.El 29 d’octubre, el dia de Sant Narcís, a les 11 del matí se celebrarà a la zona de la Copa la tercera edició del campionat de bitlles catalanes organitzat per ARC. El mateix dia de la festa del patró, a les 12 del migdia, es farà la tronada de festa major a la plaça Catalunya.

Dins dels actes de la Festa Major dels 4 Rius destaca la gimcana cultural fotogràfica del dia 30 d’octubre i que arrancarà a les 10 del matí des de la plaça de l’Oli. Ho organitza l’ADAC. Una altra gimcana fotogràfica és que la que promou pel dia 31 l’associació de veïns de Sant Pau i Pla de Palau. Serà també a les 10 del matí amb sortida des del centre cívic del Pla de Palau.

El dia 31, a les 10 del matí i amb sortida des de la plaça de l’Oli tindrà lloc l’anomenada passejada de Fires. Un dels actes més destacats serà l’1 de novembre, a les 4 de la tarda, amb la disputa de la quarta edició de la cursa de les rutlles de la Rutlla i el taller de rutlles. La cursa es farà com no podia ser d’una altra manera al carrer de la Rutlla, en el tram comprès entre els carrers de Joan Reglà i Castell de Recasens. Els participants haurà de demostrar la seva destresa fent córrer la rutlla. Com a fi de festa s’ha programat pel dia 6 de novembre, a les 7 de la tarda, un concurs d’estirada de corda amb els barris participants.