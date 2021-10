És un dels petits plaers associats a les Fires. Passejar per Girona en un dia de fred amb una bossa de castanyes a la mà ben embolcallada amb paper de diari i ben calenta. Mans calentes i una olor tan característica que se sent ja a metres de distància. És l’olor identificativa de les Fires i que se sent al voltant de la zona de Correus i l’entrada a la Devesa. Aquest any qui li agradin les castanyes, les olors i la sensació d’escalfor a les mans està d’enhorabona: tornen les parades de castanyes.

Després que no es poguessin instal·lar les característiques parades de castanyes pels carrers a conseqüència de la situació sanitària, l’Ajuntament de Girona ha autoritzat el seu retorn després de parlar-ho amb els representants del sector i els venedors i venedores. Haurà estat finalment un any d’absència. Aquest diari ja va avançar fa uns dies la notícia. En total podrà haver-hi una cinquantena de punts de venda a la via pública. L’espai on es concentraran serà pràcticament el mateix, al voltant de l’edifici de Correus i plaça de la Independència i a la zona del rellotge de la Devesa i la Copa.

Com va ja publicar aquest diari dies enere, no s’autoritzarà la presència de cap mena de vehicle al costat de la parada, ni una autocaravana, ni furgoneta ni vehicle dormitori. D’aquesat manera es vol garantir la seguretat tant dels responsables de les parades com dels vianants. De moment ja estan autoritzades les llicències i segons s’ha acordat, les parades ja podran ser presents als carrers a partir del dia 29. En principi hi podran estar fins el 7 de novembre, el darrer dia de les festes. En algunes ocasions, algunes parades de forma puntual han allargat la seva presència als carrers de la ciutat.

Altres obligacions que hauran de complir les parades és per exemple disposar d’un extintor i no tenir cap menor treballant-hi. Evidentment, caldrà que compleixin també la normativa sanitària que hi hagi vigent durant aquests dies. Tot plegat farà que torni per Fires l’ambient de tardor, l’olor de la llenya i el carbó coent les castanyes i els dits ennegrits de pelar-les abans de posar-nos-les a la boca.