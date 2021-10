És l’entitat esportiva i associativa per excel·lència de la ciutat. I a més, es troba fent encara la celebració del seu centenari. Per aquest motiu el GEiEG serà l’encarregat de fer el pregó inaugural de les Fires de Sant Narcís 2021. És també un reconeixement a la seva trajectòria i vinculació directa amb l’organització de diferents actes de fires. Tradicionalment, el Grup sempre ha col·laborat organitzant activitats. No només actualment amb el concurs de sardanes, el concurs de pesca, o el concurs de dibuix infantil per exemple, sinó que fa ja més de seixanta anys, l’entitat grupista s’encarregava de fer campionats de botxes, molt populars en aquesta època, o competicions d’atletisme de gran nivell internacional al desaparegut camp de Mart.

L’Ajuntament de Girona ha volgut tenir aquest reconeixement encarregant el pregó que es farà des del balcó de la plaça del Vi. El GEiEG és una entitat que combina la formació i la pràctica esportiva amateur amb una important vinculació associativa i cultural. La seva vinculació i arrelament amb Girona també queda manifesta amb la celebració de la festa del pedal, la pujada als Àngels o el saló de Nadal Lleurespost, tot un referent en aquest tipus d’esdeveniments a les comarques gironines.

L’anunci oficial es va fer fa uns dies. L’alcaldessa, Marta Madrenas va assegurar que «volem fer un homenatge a l’entitat per reconèixer el seu esperit de resiliència i la seva fortalesa per haver superat i estar superant encara amb molt de valor i compromís aquests darrers anys tan complicats que van començar amb el Glòria i que han continuat amb la pandèmia». Per la seva banda, el president del GEiEG, Francesc Cayuela es va mostrar agraït i va manifestar que «ens trobem en un moment més dolç, ja que venim d’una època molt convulsa amb el Glòria i la pandèmia que van tocar de valent a tota la ciutat i en particular a nosaltres. Per tant, molt agraïts pel fet que ens reconeixeu la feina».