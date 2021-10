El bloqueig que ahir va haver-hi amb el contracte de neteja viària i recollida de residus s'intentarà arreglar avui amb un nou ple extraordinari. El segon d'aquesta setmana i el tercer d'aquest mes a més de la sessió ordinària.

Ahir tota l'oposició va votar en contra de totes les propostes relatives a les escombraries i a la neteja i això provoca que s'hagi de continuar amb la mateixa empresa que ara però sense contracte sinó fent factures per cada un dels serveis. Un sistema que pot acabar encarint el servei. A més, la societat mixta de l'actual servei, Sermunegisa (coneguda com a Girona + Neta) s'extingia l'1 de novembre.

Avui al matí hi ha hagut una reunió d'urgència amb els grups municipals, on hi havia l'alcaldessa, Marta Madrenas, el secretari i diversos treballadors, i s'ha acordat fer aquest ple, en principi a les quatre de la tarda, per prorrogar el contracte mentre no hi hagi acord per tirar endavant el nou. En concret es votarà allargar "la vida" de Sermunegisa per poder prorrogar-li el servei.

A Girona hi ha un màxim de sessions ordinàries per les quals els regidors perceben ingressos. Per tant, aquesta nova convocatòria no suposa una despesa extra.