Poca gent deixa passar l’oportunitat de visitar la Fira de Mostres durant algun dia de les fires. S’ha convertit per a molts per una cita imprescindible. Però no només pels visitants sinó també per les empreses i firmes comercials que cada any hi són presents. Ens trobem davant el major aparador comercial de la demarcació i un reflex del mapa i del teixit econòmic.

Són molts i variats els sectors econòmics que participen cada any a la mostra. Del 28 d’octubre a l’1 de present a la Fira de Girona hi seran presents el sector de l’alimentació, el motor, el turisme, decoració i construcció, indústria i tecnologia i serveis i emprenedoria. Dins de l’apartat d’alimentació està previst que hi hagi estands comercials de begudes, conserves, productes frescos, productes semielaborats i una àmplia gamma. Pel que fa al motor, hi haurà primeres marques d’automoció en general, vehicles turístics i els principals concessionaris de les comarques gironines. El sector del turisme estarà representat amb estands d’agències de viatges, hotels, albergs, càmpings, turisme rural, representants del turisme actiu, familiar, esportiu i tecnologia aplicada també al sector. Un dels sectors que sempre atrau més visitants és el de la decoració i la construcció. En els pavellons que s’adequaran hi haurà estands de mobiliari i complements, cuines, banys, portes, persianes i tancaments, piscines, jardineria, climatització, pintures, reformes i un ampli ventall. Pel que fa a la indústria i la tecnologia aquest any el visitant podrà fer una visita a estands de domòtica, maquinària d’obra pública o disseny, entre d’altres. Finalment, es comptarà amb la participació del sector de les assegurances, entitats financeres i institucions, entre d’altres.