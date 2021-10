Un cop superada la fase més crítica de la pandèmia tornen les fires i mostres als carrers. Durant les Fires de Sant Narcís coincidiran diverses mostres de productes bàsicament d’artesania i alimentació. La fira de major dimensió és evidentment la mostra sectorial que es fa al Palau de Fires i al parc de la Devesa mentre que a la resta de la ciutat es distribuiran altres parades.

Del 28 d’octubre al 7 de novembre, de 10 del matí a les 9 de la nit els dies laborables i festius i de 10 del matí a 12 de la nit les vigílies de festius s’instal·larà a la plaça de la Independència la fira-mercat d’alimentació artesana. En aquestes mateixes dates i de 9 del matí a les 8 del vespre continuarà celebrant-se al Pont de Pedra el mercat de productes artesans que ja funciona regularment.

L’alimentació i l’artesania és també el contingut d’una nova dició de la fira que se situa al rovell de l’ou de la ciutat. En concret a l’àrea formada per l’avinguda Ramon Folch, el carrer de Berenguer Carnicer i la plaça de Vicens Vives, darrere de l’edifici dels jutjats. En aquest cas, aquest any les parades tant locals com les foranes ocuparan aquesta zona del 29 d’octubre a l’1 de novembre. Cal tenir present que no s’allargarà fins al segon cap de setmana de fires. L’horari serà de 10 del matí a 10 de la nit els dies laborables i festius i de 10 del matí a les 12 de la nit les vigílies de festius. En tot moment, s’hauran de tenir en compte les mesures sanitàries que estiguin en vigor en el moment de celebració d’aquestes fires.

Per Tots Sants, tothom a Girona

Hi ha una dita per Fires que és per Tots Sants, tothom a Girona. Cada any es compleix aquesta premissa i de ben segur que aquest any també. Durant 1 de novembre coincidiran al centre de la ciutat diverses fires. Per exemple, la plaça de l’U d’octubre de 2017 acollirà la fira mercat d’artesania i alimentació. Mentrestant, la plaça Catalunya tornarà a ser l’espai de la tradicional fira i mercat de la pintura de Tots Sants que reuneix a nombrosos artistes. I al carrer Jaume Pons i Martí tindrà lloc la fira mercat de brocanters i antiquaris.