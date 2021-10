Nova jornada moguda als despatxos de l’Ajuntament de Girona que ha acabat amb un ple extraordinari, urgent i telemàtic i l’abstenció de Guanyem Girona i la regidora no adscrita i afiliada a Ciutadans Míriam Pujola que permet prorrogar el servei de neteja viària i la recollida de residus a l’actual empresa mixta.

El dia havia començat amb una reunió matinal amb tots els portaveus dels grups municipals, l’alcaldessa, Marta Madrenas, el secretari i tècnics de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. Sobre la taula una realitat: la societat mixta que gestiona el servei, Sermunegisa (coneguda comercialment com a Girona + Neta), s’extingia el 31 d’octubre i com que ara mateix no hi ha cap altre concurs en marxa ni cap adjudicació del servei a punt, calia prorrogar el servei a l’empresa però primer calia allargar la «vida» a la societat. Un cop feta l’explicació, s'ha convocat un ple per la tarda.

Tot plegat després que el dia abans ja s’hagués fet un altre plenari extraordinari sobre neteja i escombraries on tota l’oposició va tombar les propostes del govern que volia que el servei fos de titularitat municipal però cedit al cent pe cent a una empresa privada, amb un augment de freqüències en la neteja i la recollida de deixalles, un increment de la plantilla de treballadors i amb nova maquinària. Això però, de fet, tampoc evitar la caducitat de l’actual societat mixta a qui calia allargar l’existència mentre no hi hagi un nou contracte ja adjudicat.

L’abstenció de Guanyem Girona i Míriam Pujola ha anat acompanyada de crítiques contundents a la gestió del govern amb el servei. Qui ha intervingut per defensar la necessitat de canviar els estatuts de l’empresa mixta ha estat el portaveu del govern, Lluís Martí, i no l’alcaldessa o el regidor de Medi Ambient, Eduard Berloso. Martí ha explicat que s’havia de tirar endavant una nova pròrroga i allarga la vigència de la societat per tenir un «marge suficient» per concretar «la fórmula més idònia d’aquest servei essencial per la ciutat, establir la modalitat de prestació del servei, aprovar el reglament regulador i licitar el nou contracte». Martí ha admès que anaven tard i ho ha justificat per «la complexitat de tot el que envolta el servei» i la seva contractació.

Des de Guanyem s'ha explicat que ho feien per responsabilitat i perquè «l’escenari» del bloqueig era molt pitjor per la ciutat, segons ha relatat la regidora Laia Pèlach que ha lamentat la «deixadesa» de l’alcaldessa i la «gestió nefasta» d’Eduard Berloso, actual regidor de Medi Ambient i que havia iniciat el mandat com a càrrec de confiança i tenia entre els seus objectius tancar aquest contracte. «Els únics responsables d’arribar a aquest punt són vostès, el govern. Han tingut deu anys per treballar el nou contracte però tres pròrrogues després encara no han entès la necessitat de dialogar», ha etzibat Pèlach. Pujola també ha apel·lat a la responsabilitat després d'indicar que "la gestió política ha estat nefasta" però ha admès que la ciutat no es podia quedar sense servei de neteja.

El grup municipal socialista demanava més temps per estudiar a fons els informes que explicaven tot el desgavell i en no concedir-se-li ha decidit no participar en la votació. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha explicat que s’havia arribat a situació per la «incapacitat i la gestió nefasta del govern» . Tampoc ha volgut votar Daniel Pamplona (exregidor de Ciutadans). Tot i que ni ell ni els regidors del PSC no han aixecat la mà, el secretari els hi ha recordat que com a «actitud» els havia de comptar com a abstenció.

Guanyem i Daniel Pamplona han demanat la dimissió del responsable de Medi Ambient, Eduard Berloso, pels retards continuats en acabar amb el contracte actual i fer-ne un de nou.